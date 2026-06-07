Příběh, který plnil přední stránky světových médií, skončil tragicky. Amerického studenta našli v Japonsku mrtvého

Libor Novák

7. června 2026 13:28

James Higginbotham
James Higginbotham Foto: Nancy Higginbotham

Pátrání po dvacetiletém americkém studentovi, který zmizel během rodinné dovolené v Japonsku, má tragický konec. Dobrovolní záchranáři objevili v sobotu odpoledne tělo Jamese „Westona“ Higginbothama v zalesněné horské oblasti Jamashina na předměstí Kjóta.

Místní policie potvrdila, že na úmrtí mladíka nemá podíl žádná další osoba, přesnou příčinu smrti však s ohledem na rodinu nebude zveřejňovat. Zdrcení příbuzní oznámili smutnou zprávu na sociálních sítích, kde vyjádřili nepopsatelnou bolest nad ztrátou syna a poděkovali všem za obrovskou vlnu solidarity a pomoci.

Mladík, který studoval inženýrství udržitelného rozvoje na Auburnské univerzitě a byl vášnivým ochráncem přírody, se ztratil 29. května. Toho dne se pohádal se svou matkou kvůli tomu, že při plánování výletu využívala nástroj ChatGPT, s jehož vysokou spotřebou přírodních zdrojů zásadně nesouhlasil. Následně se od rodiny oddělil s tím, že bude Kjóto prozkoumávat sám.

Podle lokalizační aplikace Life360 jeho rodiče viděli, že nastoupil do vlaku a navštívil několik obchodů. Poté, co mu poslali zprávu s dotazem, kam míří, se však sdílení polohy vypnulo, což pro něj bylo zcela netypické. Bezpečnostní kamery ho naposledy zachytily, jak kráčí sám v oblasti Jamashina směrem k turistické stezce v blízkých lesích.

Vzhledem k jeho zálibě v turistice se policie zaměřila na tamní husté lesy, avšak hned na počátku června pátrání zkomplikovala silná bouře s přívalovým deštěm a větrem, což vyvolalo vážné obavy o mladíkovo bezpečí.

Oficiální policejní operace, do které se zapojilo přes sto policistů, psovodi i vrtulníky, skončila bezvýsledně v pátek. Rodina proto hned v sobotu zorganizovala vlastní pátrací akci s pomocí místních obyvatel a najatého soukromého záchranného týmu, který se zaměřil na místa, kam se policie nedostala, a krátce nato studentovo tělo nalezl.

Tragická událost hluboce zasáhla jak univerzitu, tak Higginbothamovo domovské město Hoover v Alabamě. Prezident Auburnské univerzity Christopher Roberts vyjádřil rodině nejhlubší soustrast a uvedl, že škola ztratila velmi ceněného člena své komunity.

Starosta města Hoover Nick Derzis popsal Westona jako mladého muže s pozoruhodným charakterem a dodal, že celá komunita, která se v uplynulých dnech spojila v naději a modlitbách za jeho bezpečný návrat, nyní prožívá nepředstavitelnou ztrátu. Upřímnou soustrast vyjádřili rodině na sociálních sítích také někteří američtí senátoři a poslanci.

Matka zesnulého studenta Nancy Higginbotham již dříve v rozhovoru pro média popsala svého syna jako člověka, který miloval pobyt v přírodě a poznávání cizích kultur. Před rokem se stal veganem a v backpocketu u sebe neustále nosil knihu o motýlech. Jeho hlavním životním cílem bylo cestovat, navštěvovat úchvatná pohoří po celém světě a co nejvíce se propojovat s životem místních lidí.

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Zdroj: David Holub

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