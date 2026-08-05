Ukrajinská armáda provedla rozsáhlou čtyřicetidenní dronovou kampaň s cílem přinutit Kreml k mírovým jednáním. Přestože tato ofenziva nedokázala vynutit okamžité příměří, způsobila obrovské a citelné škody v ruské vojenské i civilní logistice.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil začátek této operace na konci června. Hlavním záměrem bylo ochromit zásobovací trasy ruských okupačních sil na jihu Ukrajiny i v přilehlých mořích a přimět tak ruské vedení k zastavení bojů.
Moskva však tyto snahy odmítla a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v červenci prohlásil, že ruské válečné cíle zůstávají nezměněné. Rusko hodlá pokračovat ve svých operacích bez ohledu na tlak zvenčí, dokud nedosáhne svých stanovených cílů.
Navzdory politickým postojům Kremlu čelilo ruské území bezprecedentním náletům stovek dronů. Tyto útoky zasáhly řadu strategických cílů včetně leteckých základnám v Krymu a hluboko ve vnitrozemí Ruska, kde poškodily i vojenskou techniku.
Výrazné ztráty utrpěla také civilní a komerční infrastruktura podporující ruské zázemí. Terčem náletů se staly velké sklady společnosti Wildberries, přičemž zničené zásoby a požáry přinesly firmě mnohamiliardové škody.
Ukrajinské síly pro bezpilotní systémy současně zaměřily své úsilí na námořní dopravu v oblasti Kerčského průlivu. Útoky na plavidla stínové ropné flotily, nákladní lodě i trajekty prakticky ochromily běžnou lodní dopravu do Sevastopolu a okolí.
Závažné komplikace postihly i pozemní dopravní koridory vedoucí na Krym přes okupovaná území. Drony systematicky likvidovaly cisterny s palivem a zásobovací konvoje, což na poloostrově vyvolalo nedostatek pohonných hmot a zavedení přídělového systému.
Součástí kampaně se staly také opakované útoky na energetickou infrastrukturu na Krymu. Masivní údery na rozvodny a transformátory vedly k dlouhodobým výpadkům elektřiny a zavedení nouzových černých hodin pro obyvatele.
Ruská protiletecká obrana sice hlásila zachycení obrovského množství bezpilotních prostředků, jejich celkový objem však překonal historická maxima. Jen během některých nočních operací čelilo Rusko stovkám útočných strojů najednou.
Ekonomické dopady na ruskou stranu se prohlubují také kvůli nutnosti neustále posilovat ochranu klíčových objektů. Logističtí manažeři jsou nuceni měnit trasy, maskovat nákladní vozidla a vyplácet vysoké příplatky řidičům za rizikové jízdy.
Ukrajinské velení dalo jasně najevo, že v těchto operacích hodlá pokračovat bez ohledu na rétoriku Moskvy. Úspěšnost útoků hluboko v tylu ukazuje, že Rusko nedokáže spolehlivě ochránit svou vlastní kritickou infrastrukturu.
Zahraniční experti a vojenští analytici se shodují, že tato taktika sice nezlomila odhodlání Kremlu v politické rovině, ale prokazatelně vyčerpává ruské zdroje. Schopnost Kyjeva zasahovat cíle na tisíce kilometrů daleko mění dynamiku celého konfliktu.
Kampaň tak pokračuje i po uplynutí původně stanoveného čtyřicetidenního horizontu. Ukrajinské ozbrojené síly nadále drží iniciativu v bezpilotním ničení ruského týlu a vyvíjejí trvalý tlak na okupační síly.
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Zdroj: Jan Hrabě