Trumpovi chodil ozbrojený muž po golfovém hřišti. Našly se u něj zbraně

V Kalifornii zatkli ozbrojeného muže, jenž byl spatřen u golfového hřiště ve vlastnictví amerického prezidenta Donalda Trumpa krátce před jeho návštěvou Los Angeles. O incidentu informovala britská stanice BBC.
Osmatřicetiletý Jeanine John Taele na sebe upozornil tím, že chodil po golfovém hřiště, fotil a natáčel videa. Podle kanceláře šerifa zřejmě monitoroval plánování bezpečnostní opatření před Trumpovou návštěvou. U muže se našla pistole a nelegální munice, je proto podezřelý ze skrytého nošení střelné zbraně a držení zakázaného průbojného střeliva.
K zatčení podezřelého došlo v neděli odpoledne místní policii, která jednala na základě oznámení od federálních agentů. Když policisté muže konfrontovali, ukázalo se, že je v pátrání kvůli loupeži na místě vzdáleném asi 25 kilometrů.
FBI v pondělí provedla domovní prohlídku v domě zadrženého muže v Downey v souvislosti s víkendovým incidentem. Uvnitř objevila ilegálně upravenou automatickou pušku, další pistoli, neprůstřelnou vestu či zásobníky velké kapacity. Našlo se také několik notebooků, které obsahovaly "znepokojivá prohlášení".
Vyšetřování případu pokračuje, šerif spolupracuje s tajnými službami. Úřady nevyloučily možné rozšíření obvinění. Kancelář šerifa nicméně uvedla, že neidentifikovala důvěryhodnost hrozbu pro místní komunitu.
Taele byl zatčen krátce před vzácnou návštěvou prezidenta Trumpa v Kalifornii. Šéf Bílého domu se chystá zúčastnit večeře na svém golfovém hřišti Trump National Golf Course v Rancho Palos Verdes.
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Zdroj: Lucie Podzimková