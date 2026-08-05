Horké letní počasí má úřadovat i po víkendu, naznačuje výhled

V Česku dnes vyvrcholí aktuální vlna veder. Poměrně vysoké teploty se nicméně očekávají i v úvodu příštího srpnového týdne. Nejvyšší teploty vystoupají až na 35 stupňů, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Až na 35 stupňů vyšplhají pondělní odpolední maxima, v dalších dnech se již ochladí. Podle výhledu by však nejvyšší teploty na řadě míst neměly klesnout pod třicítku ani v úterý a ve středu. V pondělí se zároveň mohou vyskytnout přeháňky či ojedinělé bouřky.
Výhled pro ČR od pondělí do středy:
V pondělí bude převážně oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Postupně bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Nejnižší noční teploty v pondělí 22 až 17 °C, v dalších dnech 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty v pondělí 30 až 35 °C, v dalších dnech 27 až 32 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě