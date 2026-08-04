Knížákova rehabilitace se bude řešit u soudu. Umělec dříve narazil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. srpna 2026 22:04

Milan Knížák
Milan Knížák Foto: Korzo

Česko se v tomto týdnu rozloučí se zesnulým výtvarníkem Milanem Knížákem. Ani jeho smrt nicméně nezastavila jedno soudní řízení, v němž Knížák usiloval o rehabilitaci své osoby kvůli vazebnímu stíhání za dob minulého režimu. 

Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu zasedne kvůli kauze Knížákova pobytu ve vazbě, kde ho komunisté drželi od října 1974 a 1975 kvůli údajnému poškozování zájmů Československa v zahraničí. Soudy dříve jeho návrhu nevyhověly, ale Ústavní soud se umělce zastal. 

Případ mohla zastavit smrt někdejšího šéfa Národní galerie. "Soud jednání nařídil ještě za jeho života. On se ale omluvil s tím, že se není ze zdravotních důvodů schopen osobně účastnit, ale že chce, aby proběhlo," uvedl Knížákův advokát Lubomír Müller pro web iRozhlas.cz. Vdova proto dala jasný pokyn. "Řekla mi, že si přeje, aby to bylo dotažené do konce, a dala mi plnou moc, aby se to dotáhlo," dodal právní zástupce. 

Knížák zemřel v neděli 26. července, bylo mu 86 let. Pohřeb se státními poctami se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Řečníky budou bývalý prezident Václav Klaus a současný ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).

Knížák se narodil v dubnu 1940 v Plzni do rodiny učitele na měšťanské škole a úřednice. Od malička se chtěl stát malířem, poprvé vystavoval v roce 1958 v Mariánských Lázních, kde studoval gymnázium. Později složil zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, ale studium nedokončil.

V 60. letech minulého století založil uměleckou skupinu Aktual, byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a stal se členem mezinárodního hnutí Fluxus. V roce 1968 odcestoval do USA, kde strávil dva roky. V roce 1970 se vrátil do Československa, kde ale neměl možnost oficiálně pracovat. Živil se různými profesemi, prodával obrazy či restauroval loutky. 

Knížák se posléze stal výraznou osobností porevolučního období. V letech 1990 až 1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, kde byl zároveň vedoucím Ateliéru intermediální tvorby. Mezi lety 1999 až 2011 působil ve funkci ředitele Národní galerie. V roce 1998 neúspěšně kandidoval za ODS do Senátu v Berouně. 

před 5 hodinami

Požár na Benešovsku se rozšířil i na chatky. Platí zvláštní stupeň poplachu

Související

Milan Knížák

Knížakovi bude na pohřbu mluvit i bývalý prezident Klaus

Česko se příští týden rozloučí s někdejším šéfem Národní galerie a rektorem AVU Milanem Knížákem. Součástí obřadu budou smuteční řeči, které pronesou dvě významné osobnosti veřejného života. Knížák zemřel během uplynulého víkendu, bylo mu 86 let. 

Více souvisejících

Milan Knížák soudy komunisté

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou zrychlí a přestanou ovlivňovat provoz na koridoru

Správa železnic podepsala smlouvu na rekonstrukci úseku mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provedou ji společnosti STRABAG Rail, Elektrizace železnic Praha, EUROVIA CZ, EUROVIA Železniční stavby a GJW Praha, které podaly nejvýhodnější nabídku ve výši 1,656 miliardy korun. To je o více než pětinu nižší cena, než byl cenový strop. Vlaky mezi dvěma významnými centry středních Čech výrazně zrychlí, díky nové propojce se už nebudou blokovat se spoji na koridoru. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. 

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

Občanští demokraté představili kandidáty pro podzimní volby

Občanská demokratická strana dnes, do řádného termínu registračních úřadů, podala všechny nominace do podzimních senátních voleb. ODS navrhuje 14 kandidátek a kandidátů, nad rámec toho v zájmu udržení silné pozice ve třech obvodech kandidují osobnosti v koalici s jiným navrhovatelem a v dalších sedmi volebních obvodech mají kandidáti podporu občanských demokratů.

před 4 hodinami

Letní počasí

Morava hlásí poprvé přes 40 stupňů. Nejtepleji ale bylo v Plzni

Pondělní historické maximum pro Moravu a Slezsko vydrželo jen den. V úterý bylo ve Strážnici ještě o stupeň tepleji, hodnota dosáhla 40,9 °C. V Plzni dokonce úterní maximální teplota vystoupala nad 41 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Karel Havlíček

Nový systém podpory pro české firmy. Havlíček spustil CzechBusiness

České firmy mohou od srpna počítat s jednodušší, přehlednější a efektivnější podporou svého podnikání. Vzniká nová státní agentura CzechBusiness, která propojuje dosavadní kompetence agentur CzechTrade a CzechInvest. Firmám nabídne jednoho partnera pro rozvoj od inovací až po zahraniční expanzi, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. 

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 14 hodinami

před 16 hodinami

včera

včera

Suchý zip měl svůj den. Jaká je jeho historie?

Na druhý srpnový den připadal Mezinárodní den suchého zipu. Toto spínadlo se bezpochyby řadí mezi přelomové vynálezy a dnes má všestranné využití: v odívání, průmyslu nebo třeba ve zdravotnictví. Jak suchý zip vznikl? Kdo a kdy ho vynalezl?

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy