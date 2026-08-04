Knížákova rehabilitace se bude řešit u soudu. Umělec dříve narazil

Česko se v tomto týdnu rozloučí se zesnulým výtvarníkem Milanem Knížákem. Ani jeho smrt nicméně nezastavila jedno soudní řízení, v němž Knížák usiloval o rehabilitaci své osoby kvůli vazebnímu stíhání za dob minulého režimu.
Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu zasedne kvůli kauze Knížákova pobytu ve vazbě, kde ho komunisté drželi od října 1974 a 1975 kvůli údajnému poškozování zájmů Československa v zahraničí. Soudy dříve jeho návrhu nevyhověly, ale Ústavní soud se umělce zastal.
Případ mohla zastavit smrt někdejšího šéfa Národní galerie. "Soud jednání nařídil ještě za jeho života. On se ale omluvil s tím, že se není ze zdravotních důvodů schopen osobně účastnit, ale že chce, aby proběhlo," uvedl Knížákův advokát Lubomír Müller pro web iRozhlas.cz. Vdova proto dala jasný pokyn. "Řekla mi, že si přeje, aby to bylo dotažené do konce, a dala mi plnou moc, aby se to dotáhlo," dodal právní zástupce.
Knížák zemřel v neděli 26. července, bylo mu 86 let. Pohřeb se státními poctami se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Řečníky budou bývalý prezident Václav Klaus a současný ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).
Knížák se narodil v dubnu 1940 v Plzni do rodiny učitele na měšťanské škole a úřednice. Od malička se chtěl stát malířem, poprvé vystavoval v roce 1958 v Mariánských Lázních, kde studoval gymnázium. Později složil zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, ale studium nedokončil.
V 60. letech minulého století založil uměleckou skupinu Aktual, byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a stal se členem mezinárodního hnutí Fluxus. V roce 1968 odcestoval do USA, kde strávil dva roky. V roce 1970 se vrátil do Československa, kde ale neměl možnost oficiálně pracovat. Živil se různými profesemi, prodával obrazy či restauroval loutky.
Knížák se posléze stal výraznou osobností porevolučního období. V letech 1990 až 1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, kde byl zároveň vedoucím Ateliéru intermediální tvorby. Mezi lety 1999 až 2011 působil ve funkci ředitele Národní galerie. V roce 1998 neúspěšně kandidoval za ODS do Senátu v Berouně.
Související
Knížakovi bude na pohřbu mluvit i bývalý prezident Klaus
Češi se s Knížákem rozloučí v příštím týdnu. Pohřeb s poctami bude v Praze
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Knížákova rehabilitace se bude řešit u soudu. Umělec dříve narazil
před 2 hodinami
Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou zrychlí a přestanou ovlivňovat provoz na koridoru
před 3 hodinami
Občanští demokraté představili kandidáty pro podzimní volby
před 4 hodinami
Morava hlásí poprvé přes 40 stupňů. Nejtepleji ale bylo v Plzni
před 5 hodinami
Požár na Benešovsku se rozšířil i na chatky. Platí zvláštní stupeň poplachu
před 6 hodinami
Hansardův pohřeb byl plný hudby. Vystoupila i Markéta Irglová
před 7 hodinami
Neumím si to představit. Macinka promluvil o Pavlovi a dalším summitu NATO
před 7 hodinami
Dočkala se. Su Ťij se dočkala první návštěvy po více než dvou letech
před 8 hodinami
Slovensko hlásí nový teplotní rekord. Takovou noc ještě nezažilo
před 9 hodinami
Ruský voják vraždil na Krymu. Zemřeli nejméně čtyři lidé
před 10 hodinami
Počasí ukáže jinou tvář. Z tropů se vyvinou až velmi silné bouřky, platí varování
před 11 hodinami
Záhada z Krkonoš. Policie chce zjistit identitu tajemného muže
před 11 hodinami
Musíme posílit hranice Evropské unie, napsala von der Leyenová do Madridu
před 12 hodinami
Nový systém podpory pro české firmy. Havlíček spustil CzechBusiness
před 13 hodinami
Tragédie na ruské pláži. Sedm lidí zemřelo po explozi ukrajinského dronu
před 14 hodinami
Čtyřicítka padne. Na Moravě zřejmě dosáhnou na nový zemský teplotní rekord
před 14 hodinami
Trump vyzval Írán k dohodě, anebo kapitulaci. Jednání prý probíhají
před 16 hodinami
Výhled počasí do konce srpna. Závěr měsíce bude nejchladnějším obdobím
včera
Čeští hasiči v akci ve Francii. Vodu si berou i u hollywoodských hvězd
včera
Suchý zip měl svůj den. Jaká je jeho historie?
Na druhý srpnový den připadal Mezinárodní den suchého zipu. Toto spínadlo se bezpochyby řadí mezi přelomové vynálezy a dnes má všestranné využití: v odívání, průmyslu nebo třeba ve zdravotnictví. Jak suchý zip vznikl? Kdo a kdy ho vynalezl?
Zdroj: Lucie Žáková