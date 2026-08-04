Čtyřicítka padne. Na Moravě zřejmě dosáhnou na nový zemský teplotní rekord

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. srpna 2026 9:11

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

V Česku bude i dnes pokračovat aktuální vlna veder, která se již v pondělí postarala o přepisování historických tabulek. Meteorologové navíc předpokládají, že už dnes bude historicky poprvé přes 40 stupňů na Moravě a ve Slezsku. 

"Zítra na Moravě s velkou pravděpodobností naměříme prvních 40 °C v historii měření v této oblasti," uvedli meteorologové v pondělí večer na sociální síti. Překonání hranice očekávají pracovníci z regionální pobočky ČHMÚ v Brně. 

Historický teplotní rekord pro Moravu a Slezsko padl již v pondělí, protože v jihomoravské Strážnici byla krátce před 15. hodinou naměřena nejvyšší teplota 39,9 °C. Bylo tak o dvě desetiny stupně tepleji než 8. srpna 2013 v Brodu nad Dyjí a 28. června 2026 v Třebíči. 

Během tropické vlny na konci letošního června padl absolutní český teplotní rekord. V neděli 28. června naměřila stanice v Doksanech v Ústeckém kraji maximální teplotu 41,9 °C.

Meteorologové podle platné výstrahy očekávali pondělní maximální teploty v nižších a středních polohách většinou mezi 31 až 36 °C. Na jihu Moravy mělo být až 38 °C. Úterní a středeční maxima pak vystoupají až na 39 °C. V dalších dnech už se má od západu ochlazovat.

"Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu (pocit dusna) navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus. Na většině území bude tato zátěž počínaje dneškem velmi vysoká (nižší zejména v horských oblastech Čech), naopak na jihu Moravy až extrémně vysoká," upozornili meteorologové. Zátěž budou umocňovat i vysoké noční teploty, které nebudou klesat na velké části území pod 20 °C. 

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