Babiš přirovnal Sáncheze k Merkelové. Španělsko by vyloučil ze Schengenu

Španělsko by po nájezdu migrantů z Maroka mělo být vyloučeno ze schengenského prostoru, míní premiér Andrej Babiš (ANO). Španělského protějška Pedra Sáncheze přirovnal k bývalé německé kancléřce Angele Merkelové a zdůraznil, že Česko nehodlá tolerovat nelegální migraci.
Podle Babiše se ve Španělsku opakuje scénář z Německa za dob kancléřky Angely Merkelové. "Když chtěla z politických důvodů získat voliče liberální, zeleno-liberální, a pozvala migranty do Německa," poznamenal ve facebookovém videu.
Španělský premiér Pedro Sánchez se podle českého protějška rozhodl dělat podobnou politiku. "Podle mého názoru by Španělsko mělo být okamžitě vyloučeno ze schengenského prostoru, okamžitě. Měla by být uzavřena hranice, Itálie už to udělala, i když s ním nehraničí," uvedl šéf hnutí ANO.
Babiš slíbil českým občanům, že jeho vláda prosazuje politiku nulové tolerance nelegální migrace. V té souvislosti podotkl, že rozpočet ministerstva vnitra je pro něj prioritou. Stoupat mají počty policejních příslušníků i jejich nástupní platy.
Předseda vlády také připomněl, jak se vyvíjí přístup Evropy k migraci. "V roce 2016, když Viktor Orbán postavil zeď, tak mu všichni nadávali. Deset let poté se všichni probudili a chtěli to řešit. Ale řešení stále není," podotkl.
"A kromě toho, co se děje v Ceutě a ve Španělsku, ročně do Evropy přichází ilegálně 800 tisíc ilegálních migrantů. To je samozřejmě obrovský problém Evropy, a vidíme, že integrace, jak si slibovali všichni, a sociální mír v Německu nenastal," dodal Babiš.
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Andrej Babiš , migrace , Španělsko , Pedro Sánchez , schengen , EU (Evropská unie)
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Zdroj: Libor Novák