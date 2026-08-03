Trump oznámil nové kolo diplomatických rozhovorů s Íránem

Nové kolo diplomatických rozhovorů s Íránem začne v pondělí, oznámil americký prezident Donald Trump poté, co podle svých slov odvolal plánované masivní údery na íránské cíle. Informovala o tom BBC. Trumpa přesvědčili regionální spojenci, že existuje šance na uzavření dohody.
Trump o nejnovějším vývoji informoval na palubě letounu Air Force One, ale odmítl konkretizovat, kolik času dává Teheránu na uzavření konečné dohody. "Uvidíme, jak to půjde. Jsme připraveni (zaútočit), kdykoliv budeme chtít. Ale nechci zabíjet lidi," poznamenal šéf Bílého domu.
Trump v předchozím příspěvku na síti Truth Social uvedl, že americká armáda chystala útoky, jaké svět neviděl od druhé světové války. Pentagon je podle jeho slov odvolal na základě žádostí z Íránu a dalších zemí v regionu. Politik zdůraznil, že Írán musí souhlasit s ukončením vývoje jaderných zbraní a s okamžitým a úplným otevřením Hormuzského průlivu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Trump zmínil, že k odvolání útoků jej přiměli představitelé Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru. "Byli jsme připraveni to spustit," podotkl. "Důvod, proč o to požádali, je ten, že se domnívají, že existuje možnost dohody," vysvětlil.
Íránská média nicméně popřela, že by Teherán požádal Washington o odvolání útoků, a slova amerického prezidenta označila za lživá. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí zároveň v neděli řekl, že jednání s Ománem ohledně Hormuzského průlivu jsou na cestě ke zdárnému konci.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody.
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Zdroj: Libor Novák