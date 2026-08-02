Detaily výbuchu v Moskvě: Bombu do restaurace přinesla žena, mezi mrtvými je jeden z hostů

Centrem Moskvy otřásl v sobotu večer silný výbuch nástražného výbušného zařízení, které mělo podobu podomácku vyrobené bomby. Tragická událost se odehrála krátce před dvacátou hodinou v bezprostřední blízkosti oblíbené italské restaurace. Podle oficiálních úředních hlášení si exploze vyžádala nejméně tři lidské životy a přes dvacet zraněných osob.
K incidentu došlo v prostorách jednoho z ikonických výškových domů postavených v sovětském architektonickém stylu v období vlády Josifa Stalina. Oblast na Kudrinském náměstí okamžitě po detonaci uzavřely ozbrojené složky a na místě zasahovaly desítky policistů a záchranářů.
Národní protiteroristický výbor Ruska uvedl, že neznámá žena se pokusila proniknout do vnitřních prostor podniku. Vstoupit do restaurace se jí ovšem nepodařilo, protože jí v tom včasným zákrokem zabránil ostražitý člen bezpečnostní služby.
Následná exploze byla natolik silná, že na místě okamžitě usmrtila ženu nesoucí podezřelý náklad, příslušníka ostrahy i jednoho z hostů nacházejících se v blízkosti. Zranění utrpělo více než dvacet dalších lidí, přičemž jejich záchranu provázely dramatické okamžiky.
Ruská státní tisková agentura zveřejnila záběry zachycující těžce vyzbrojené příslušníky bezpečnostních složek střežící uzavřený obvod kolem podniku. Úřady prozatím nezveřejnily totožnost obětí ani zraněných a neposkytly žádné oficiální informace o možných podezřelých či motivu útoku.
List Kommersant s odvoláním na vlastní informované zdroje přišel s verzí, že výbušnina byla primárně určena k usmrcení či zranění hostů na venkovní letní terase podniku. Spekuluje se také o variantě, že zařízení mohlo být odpáleno na dálku jinou osobou a samotná žena nemusela tušit, co přesně přenáší.
Internetové stránky zasažené restaurace před incidentem informovaly veřejnost, že provozovna bude v sobotu uzavřena kvůli konání soukromé akce. Vyšetřovatelé nyní na místě zajišťují veškeré stopy a analyzují kamerové záznamy, aby odhalili přesný sled událostí vedoucích k této tragédii.
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Zdroj: Libor Novák