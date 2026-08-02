Právo na opravu je tady. Rozbité spotřebiče už nemusíte vyhazovat, výrobci je musí opravit

Libor Novák

2. srpna 2026 13:14

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Archiv

V Evropské unii začala platit nová pravidla, která mají spotřebitelům výrazně usnadnit opravy rozbitých spotřebičů a elektroniky. Od konce července vstoupila v platnost legislativa zaměřená na prodloužení životnosti výrobků a omezení zbytečného vyhazování věcí, které ještě mohou dobře sloužit. Cílem je, aby se lidem oprava finančně i prakticky vyplatila více než nákup nového zboží.

Lidé se snáze dostanou k opravě například u chladniček, praček nebo mobilních telefonů. Výrobci budou mít povinnost zajistit opravu za rozumnou cenu a v přiměřeném čase. Zároveň už nebudou moci používat softwarové ani smluvní triky, kterými dosud nezávislým servisům nebo samotným majitelům opravy komplikovali.

Zlepšit se má také informovanost o cenách. Výrobci budou muset na svých webech přehledně uvádět orientační ceníky běžných oprav i náhradních dílů. Zákazník tak hned uvidí, na kolik ho servis vyjde, a vyhne se nepříjemnému překvapení, kdy náhradní díl stojí téměř stejně jako nový spotřebič.

Pro výběr spolehlivého opraváře vznikne od roku 2028 nová evropská online platforma. Ta bude fungovat jako přehledný katalog prověřených servisů v jednotlivých zemích, kde si lidé snadno vyhledají nejbližšího odborníka ve svém okolí.

Významnou novinkou je motivace přímo v obchodech. Pokud se spotřebič v záruční lhůtě rozbije a zákazník dá přednost jeho opravě před výměnou za nový kus, získá jako odměnu rok záruky navíc. Tento krok má lidi přimět k tomu, aby zboží hned neměnili za nové.

Jednotlivé členské státy navíc budou muset zavedení oprav podporovat i vlastními kroky. Může jít například o slevové vouchery na opravy, osvětové kampaně nebo podporu odborného vzdělávání v řemeslných oborech, aby bylo na trhu dostatek šikovných opravářů.

Zákazníci získají také možnost vyžádat si jednotný formulář s nabídkou opravy. Díky němu si budou moci snadno porovnat ceny i podmínky u různých servisů. Pokud servis tento formulář vydá, cena a stanovené podmínky pro něj budou závazné po dobu jednoho měsíce.

Evropská unie počítá s tím, že seznam výrobků, na které se tato pravidla vztahují, se bude postupně rozšiřovat o další druhy zboží. Celý systém má lidem ušetřit peníze, zjednodušit přístup k servisu a zároveň snížit obrovské množství odpadu, které každoročně vzniká z předčasně vyhozené elektroniky a spotřebičů.

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Zdroj: Jan Hrabě

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