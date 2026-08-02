Trump: Odvolal jsem úder proti Íránu. Měl být tak silný, že ho svět nezažil od konce druhé světové

Libor Novák

2. srpna 2026 8:25

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil, že odvolal chystaný masivní vojenský úder na Írán. K tomuto kroku přistoupil na základě žádosti samotného Teheránu a dalších blízkovýchodních států, které požadovaly prostor pro jednání. Šéf Bílého domu však zdůraznil, že zrušení operace je podmíněno tím, že se bezpečnostní dohodu podaří uzavřít bez jakýchkoliv odkladů.

Ve svém vyjádření na sociální síti Truth Social Trump uvedl, že se podařilo dojednat základní rámec chystané dohody. Ta by měla garantovat okamžité a úplné zprůchodnění klíčového Hormuzského průlivu pro námořní dopravu a zároveň definitivně ukončit íránskou jadernou hrozbu. Do tohoto závazku se podle něj zapojil i Izrael.

Šéf Bílého domu zároveň neopomněl zdůraznit obrovskou sílu americké armády. Prohlásil, že Spojené státy byly plně připraveny zahájit proti Islámské republice operaci v rozsahu, jaký svět nezažil od konce druhé světové války. Zastavení úderů však označil za krok správným směrem pro budoucnost celého světa i pro přežití a prosperitu samotného Íránu.

Trumpovo prohlášení přišlo v reakci na informace amerických médií, podle kterých Washington spolu s Izraelem chystal na tento víkend mimořádně tvrdou vlnu bombardování. Úder měl být zaměřen především na íránskou energetickou infrastrukturu a jeho podrobnosti byly předmětem pátečního jednání amerického kabinetu.

Teherán na Trumpovo oznámení o odložení útoků zatím oficiálně nereagoval. Ještě během soboty však představitelé íránského režimu vystupovali velmi ostře a varovali, že jakákoliv agrese ze strany USA vyvolá tvrdou odvetu. Zástupci Íránu navíc upozornili země v regionu, že případná spolupráce s Washingtonem by je vtáhla přímo do válečného konfliktu.

Do diplomatického úsilí o odvrácení masivní eskalace se zapojili i klíčoví hráči v oblasti. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán během sobotního telefonátu s Trumpem vyjádřil hluboké znepokojení nad plánovanými údery a apeloval na potřebu zklidnění situace. Saúdskoarabská strana měla obavy především z dopadů odvetných akcí na regionální stabilitu.

S ohledem na napjatou atmosféru zpřísnily americké úřady bezpečnostní opatření pro své občany pobývající na Blízkém východě. Úřady je vyzvaly k nejvyšší opatrnosti a varovaly je před možnými výpadky v letecké dopravě či uzavíráním vzdušného prostoru, přičemž doporučily připravenost k případnému rychlému opuštění regionu.

Současný vývoj navazuje na měsíce trvající konflikt, který opětně vzplanul po červnovém zhroucení jarního příměří. Od té doby se Washington a Teherán dostaly do spirály odvetných úderů, v níž USA blokují íránské přístavy a bombardují vybrané cíle, zatímco Írán útočí drony i raketami na americké pozice a ohrožuje ropné trasy v Perském zálivu.

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