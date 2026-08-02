Bílý dům se opřel do Sáncheze. Pokud chcete proti Španělsku zakročit, podpoříme vás, vzkázal Evropě

Libor Novák

2. srpna 2026 9:41

Bílý dům, Washington D.C., USA
Bílý dům, Washington D.C., USA Foto: Pixabay

Americká administrativa pod vedením prezidenta Donalda Trumpa podrobila ostré kritice španělskou vládu kvůli vyhrocené migrační krizí v severoafrické enklávě Ceuta. Do tohoto španělského území sousedícího s Marokem dorazily desítky tisíc migrantů, což šéf Bílého domu označil za katastrofu a doslova invazi. Zároveň situaci využil v domácím politickém boji, když varoval, že podobný scénář hrozí i Spojeným státům, pokud ve volbách neuspějí republikáni.

Kritika z Washingtonu zamířila přímo na adresu španělského premiéra Pedra Sáncheze a jeho levicového kabinetu. Americké ministerstvo zahraničí označilo masivní příliv běženců za přímý důsledek politiky otevřených hranic, kterou Madrid dlouhodobě prosazuje. Bílý dům v této souvislosti naznačil, že zvažuje kroky na ochranu amerických zájmů a je připraven podpořit i evropské spojence, kteří by chtěli vůči Španělsku zakročit.

Ostrá rétorika ze strany Spojených států zapadá do chladnoucích vztahů mezi oběma zeměmi. Sánchez se v minulosti zařadil mezi nejhlasitější kritiky Trumpovy zahraniční politiky na evropské scéně, ať už šlo o americké vojenské zásahy na Blízkém východě, nebo o zákaz využívání španělských leteckých základen pro americké armádní stroje. Do kritiky se zapojil i americký viceprezident JD Vance, podle něhož události v Ceutě jasně ukazují selhání progresivní a globalistické politiky.

Krizový vývoj na severu Afriky vyvolal dominový efekt i napříč samotnou Evropskou unií a odhalil hluboké rozkoly v unijní migrační politice. Sousední státy reagovaly na nekontrolovaný příliv lidí zpřísněním vlastních bezpečnostních opatření. Francie přistoupila k obnovení hraničních kontrol a Itálie dokonce otevřeně vyzvala k tomu, aby bylo Španělsko dočasně vyloučeno ze schengenského prostoru bezhraničního cestování.

Do veřejné debaty se zapojil také miliardář Elon Musk, který na své sociální síti sdílel záběry z Ceuty a v nadsázce je přirovnal k apokalyptickým výjevům z katastrofického filmu. Následně však situaci využil k politickému komentáři a zveřejnil starší záběry migrantů proudících do USA, čímž chtěl poukázat na fungování amerických hranic za předchozí demokratické administrativy.

Složité dění v africké enklávě se tak během jediného dne proměnilo v zásadní mezinárodní spor. Zatímco Madrid čelí tlaku ze strany USA i svých evropských partnerů, situace na místě vyhrotila politické napětí v celé Evropě a znovu otevřela otázku funkčnosti ochrany vnějších hranic Evropské unie.

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