Bílý dům se opřel do Sáncheze. Pokud chcete proti Španělsku zakročit, podpoříme vás, vzkázal Evropě

Americká administrativa pod vedením prezidenta Donalda Trumpa podrobila ostré kritice španělskou vládu kvůli vyhrocené migrační krizí v severoafrické enklávě Ceuta. Do tohoto španělského území sousedícího s Marokem dorazily desítky tisíc migrantů, což šéf Bílého domu označil za katastrofu a doslova invazi. Zároveň situaci využil v domácím politickém boji, když varoval, že podobný scénář hrozí i Spojeným státům, pokud ve volbách neuspějí republikáni.
Kritika z Washingtonu zamířila přímo na adresu španělského premiéra Pedra Sáncheze a jeho levicového kabinetu. Americké ministerstvo zahraničí označilo masivní příliv běženců za přímý důsledek politiky otevřených hranic, kterou Madrid dlouhodobě prosazuje. Bílý dům v této souvislosti naznačil, že zvažuje kroky na ochranu amerických zájmů a je připraven podpořit i evropské spojence, kteří by chtěli vůči Španělsku zakročit.
Ostrá rétorika ze strany Spojených států zapadá do chladnoucích vztahů mezi oběma zeměmi. Sánchez se v minulosti zařadil mezi nejhlasitější kritiky Trumpovy zahraniční politiky na evropské scéně, ať už šlo o americké vojenské zásahy na Blízkém východě, nebo o zákaz využívání španělských leteckých základen pro americké armádní stroje. Do kritiky se zapojil i americký viceprezident JD Vance, podle něhož události v Ceutě jasně ukazují selhání progresivní a globalistické politiky.
Krizový vývoj na severu Afriky vyvolal dominový efekt i napříč samotnou Evropskou unií a odhalil hluboké rozkoly v unijní migrační politice. Sousední státy reagovaly na nekontrolovaný příliv lidí zpřísněním vlastních bezpečnostních opatření. Francie přistoupila k obnovení hraničních kontrol a Itálie dokonce otevřeně vyzvala k tomu, aby bylo Španělsko dočasně vyloučeno ze schengenského prostoru bezhraničního cestování.
Do veřejné debaty se zapojil také miliardář Elon Musk, který na své sociální síti sdílel záběry z Ceuty a v nadsázce je přirovnal k apokalyptickým výjevům z katastrofického filmu. Následně však situaci využil k politickému komentáři a zveřejnil starší záběry migrantů proudících do USA, čímž chtěl poukázat na fungování amerických hranic za předchozí demokratické administrativy.
Složité dění v africké enklávě se tak během jediného dne proměnilo v zásadní mezinárodní spor. Zatímco Madrid čelí tlaku ze strany USA i svých evropských partnerů, situace na místě vyhrotila politické napětí v celé Evropě a znovu otevřela otázku funkčnosti ochrany vnějších hranic Evropské unie.
30. července 2026 12:47
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Zdroj: Jan Hrabě