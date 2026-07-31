Rada míru dosáhla historické dohody s Hamásem, tvrdí Trump. Z Blízkého východu přichází jiné zprávy

Americký prezident Donald Trump oznámil dosažení dohody, která má podle jeho slov zajistit kompletní odzbrojení hnutí Hamás i všech ostatních ozbrojených frakcí v Pásmu Gazy. Šéf Bílého domu označil dojednaný kompromis, ke kterému dospěla jím vedená Rada míru, za historický průlom a zásadní krok k dosažení trvalé stability v celém Blízkém východě.
Navzdory prohlášením z Washingtonu však samotné palestinské hnutí Hamás uzavření kontraktu bezprostředně oficiálně nepotvrdilo. Zástupci další zúčastněné militantní skupiny, Palestinského islámského džihádu, zprávy o dosažené dohodě dokonce označili za nepřesné a zdůraznili, že rozhovory stále narážejí na nedořešené otázky.
Podle předběžných informací CNN ze zákulisí vyjednávání by odevzdávání zbraní mělo probíhat odstupňovaně v několika odlišných fázích. Jako první by měly být do rukou dohlížejícího výboru předány policejní složky a těžší arzenál, přičemž osobní zbraně jednotlivých bojovníků mají dojít na řadu až v úplně závěrečné etapě celého procesu.
Odzbrojení ozbrojených skupin je považováno za klíčový pilíř vícefázového amerického plánu na ukončení válečného konfliktu v enklávě. Konečným cílem této iniciativy je úplné odstavení Hamásu od moci a předání správy Pásma Gazy do rukou nově zformované technokratické vlády, která by palestinskému obyvatelstvu otevřela cestu k politické perspektivě.
Spojené státy deklarují, že každý krok v rámci přípravy této dohody detailně koordinovaly s Izraelem. Američtí činitelé nicméně otevřeně připouštějí, že na izraelské straně panuje značná skepse ohledně toho, zda Hamás své závazky skutečně dodrží, a proto je celý koncept postaven na přísném plnění konkrétních podmínek.
Předložený harmonogram počítá s tím, že úměrně k postupu odzbrojování se budou z území Gazy postupně stahovat izraelské vojenské síly. Bezpečnostní dohled nad pásmem by následně měly společně převzít mezinárodní stabilizační jednotky a nově konstituované palestinské policejní sbory, které mají dohlédnout na to, aby území již nebylo zneužíváno k útokům.
Diplomatický posun přichází nedlouho poté, co Hamás oznámil rozpuštění své vlastní vlády v Gaze, čímž vytvořil tlak na pokračování rozhovorů. Ani v tehdejším prohlášení se však představitelé hnutí o možnosti složení zbraní výslovně nezmiňovali, což vedlo k dlouhým měsícům komplikovaných vyjednávání.
Ačkoli Trump vyzdvihl roli zprostředkovatelů z Egypta, Kataru a Turecka, podle analytiků bude praktická realizace planu velmi náročná a zdlouhavá. Přesné technické detaily mají být publikovány během následujících čtrnácti dnů a přechod do jakékoli další fáze bude podmíněn verdiktem nezávislé kontrolní komise.
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Zdroj: Libor Novák