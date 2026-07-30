Horké počasí nabírá na síle. Experti upozorňují na extrémní zátěž i hrozbu požárů

Druhým dnem sužuje Česko současná vlna veder. Meteorologové ve čtvrtek upřesnili území platnost varování před vysokými teplotami. Zároveň se v některých oblastech zvyšuje stupeň nebezpečí výstrahy před nebezpečím požárů.
I dnes pokračuje příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu do prostoru střední Evropy. Dnes a v pátek se předpokládá silná a v nížinách až velmi silná zátěž teplem. Vysoké teploty budou ve zbytku pracovního týdne ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině území republiky.
"O víkendu očekáváme od západu zmírnění vlny veder, i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 °C. Tepelná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu. Vzhledem ke dlouhému období trvání tepelné zátěže na jižní Moravě bude celková tepelná zátěž extrémní," upozornili meteorologové.
Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Ústav zároveň rozšířil výstrahu před požáry, které aktuálně hrozí na většině území s výjimkou severních a severovýchodních oblastí. "V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy navíc riziko zvyšuje na velmi vysoké," podotkli meteorologové.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
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Zdroj: Libor Novák