Rusko provedlo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Mezi mrtvými jsou i děti

Rozsáhlý ruský útok pomocí balistických raket a dronů si během čtvrteční noci na Ukrajině vyžádal nejméně osm lidských životů. Mezi oběťmi masivního ostřelování, které zasáhlo několik regionů po celé zemi, jsou podle ukrajinských úřadů i dvě děti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom před možným úderem varoval již ve středu s tím, že Moskva chystá rozsáhlý útok, a vyzval obyvatele k přísnému dodržování vzdušných poplachů.
Nejtragičtější bilanci hlásí obec nedaleko středoukrajinského města Kryvyj Rih, kde balistická raketa zasáhla soukromý obytný dům. Úder si na místě vyžádal životy šesti lidí včetně dvou dívek ve věku pěti a dvanácti let. Dalších osm osob, mezi nimiž jsou opět i dvě děti, utrpělo zranění a tamní představitelé varují, že s pokračujícími záchrannými pracemi může počet obětí ještě vzrůst.
Dramatická situace panovala během noci také v ukrajinské metropoli. Kyjevský starosta Vitalij Kličko potvrdil, že noční ostřelování způsobilo smrt jednoho člověka a vyvolalo rozsáhlé požáry ve třech nebytových objektech. Obyvatelé hlavního města byli nuceni strávit noc v krytech a stanicích metra, kde vyčkávali na odvolání poplachu.
Útokům nezůstala ušetřena ani západní část Ukrajiny. Starosta Lvova Andrij Sadovyj informoval o zásazích obytných domů, v jejichž troskách uvízlo několik obyvatel. Na místě probíhají intenzivní záchranné práce, do kterých se vedle profesionálních složek zapojili i místní lidé vyprošťující zraněné. V Poltavské oblasti pak při dronovém náletu zahynul jeden člověk a zásah utrpěl také logistický terminál poštovní společnosti Nova Pošta.
Vzhledem k rozsahu ruské ofenzívy a přeletům raket v blízkosti hranic Evropské unie reagovalo preventivně také sousední Polsko. Polská armáda uvědomila veřejnost, že v rámci ochrany vlastního vzdušného prostoru preventivně aktivovala a vyslala do vzduchu vojenská letadla.
Incidenty byly zaznamenány rovněž na ruském území. V Penzenské oblasti došlo k nočnímu úderu na skladovací prostory internetového obchodu Wildberries, který bývá označován za ruskou obdobu Amazonu. Tamní guvernér Oleg Melničenko uvedl, že v důsledku tohoto incidentu byl zraněn jeden člověk.
Poslední vlna masivních úderů přichází těsně poté, co Volodymyr Zelenskyj navštívil ve Washingtonu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský lídr se snaží získat licenci k výrobě zachycovacích raket pro systém Patriot, který představuje jeden z mála prostředků schopných efektivně čelit balistickým střelám. Zelenskyj v souvislosti s tím zdůraznil, že ochrana civilních životů přímo závisí na ochotě partnerských zemí dodat Ukrajině potřebné prostředky protivzdušné obrany.
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Palli Mahalaxmi vstávala za úsvitu do vzduchu, který byl i v pět hodin ráno těžký a nesnesitelně horký. Ve vesnici Busabhadra v jihoindickém státě Ándhrapradéš nepohodlí nepřestávalo ani během nocí. Padesátiletá žena žila s rodinou v malé betonové místnosti bez oken, kde jediný stropní ventilátor jen těžko vířil teplý vzduch. Po skromné snídani naplnila láhev s vodou a vyrazila na pole. Místní ženy si cestou zahalovaly tváře před sluncem, které slibovalo další den plný spalujícího žáru.
Zdroj: Libor Novák