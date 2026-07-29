Turek nepřikročí k žalobě na prezidenta. Důvodů je hned několik

Poslanec Filip Turek (Motoristé) nakonec nebude žalovat prezidenta Petra Pavla v souvislosti s nejmenováním ministrem Babišovy vlády. Turek, jenž měl původně stanout v čele ministerstva životního prostředí, podle svých slov z mnoha důvodů změnil názor.
Turek v lednu oznámil, že podá na prezidenta Pavla žalobu na ochranu osobnosti, protože se mu nelíbilo, jak hlava státu zdůvodnila rozhodnutí nejmenovat kandidáta Motoristů ministrem životního prostředí. Bývalý europoslanec, který se nakonec stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, hodlal požadovat omluvu.
Podle posledních informací si však úmysl žalovat prezidenta rozmyslel. "Změnil jsem z mnoha důvodů na tuto záležitost názor," sdělil poslanec webu novinky.cz.
Turkovi momentálně hrozí, že skončí i ve funkci zmocněnce kvůli červencové dopravní nehodě na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turek dal prozatím funkci k dispozici po dobu, kdy bude probíhat policejní vyšetřování. Pokud se jeho vina potvrdí, hodlá úplně rezignovat.
Takový přístup ocenil i prezident Pavel v rozhovoru pro iDnes.cz, kde uvedl, že ze zveřejněných informací či videí k případu to vypadá, že Turek hrubě porušil pravidla silničního provozu. "Pokud se rozhodl sám, že v případě, bude-li označen za viníka, bude rezignovat na svoji funkci, tak si myslím, že to je správný postup," podotkl Pavel.
"Pokud by to opravdu byla prokázaná hrubá chyba, pak je na místě, aby rezignoval a nebyl už nadále pověřencem vlády," dodala hlava státu i s ohledem na reakci premiéra Andreje Babiše (ANO) na celou kauzu.
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Zdroj: Libor Novák