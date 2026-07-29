Japonsko svádí závod s časem. Počet mrtvých po zemětřesení roste, pod troskami zůstávají zavalení lidé

Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo ničivé zemětřesení o síle kolem sedmi stupňů, které si podle dosavadních zpráv vyžádalo nejméně třináct lidských životů a stovky zraněných. Otřesy s ohniskem nedaleko sedmisettisícového města Kumamoto dosáhly v zasažené oblasti nejvyššího stupně japonské seismické stupnice. Japonská premiérka Sanae Takaiči upozornila, že záchranné složky svádějí neúprosný závod s časem, neboť pod troskami budov stále zůstávají uvěznění lidé.
Rozsáhlé záchranné operace v zasažené prefektuře Kumamoto mobilizovaly tisíce armádních příslušníků i techniky. Obranné složky vyslaly do vzdušného prostoru na dvě desítky letadel k vyhodnocení škod z výšky, zatímco do terénu se sjíždějí stovky profesionálních záchranářů z okolních regionů. Záchranáři prohledávají nebezpečné trosky na klíčových místech, mezi které patří například papírna ve městě Jacuširo se zříceným továrním komínem nebo silně poškozené nákupní centrum, kde došlo k explozi a kolapsu části budovy.
Provozovatelé velkého obchodního domu potvrdili, že zákazníky i zaměstnance evakuovali bezprostředně po prvním otřesu, přičemž pravděpodobnou příčinou následného výbuchu byl únik plynu. Přírodní katastrofa vyvolala chaos v širokém okolí, kde otřesy poškodily i silniční síť a výškové dálnice. Svůj provoz musely z bezpečnostních důvodů přerušit také významné technologické firmy působící v regionu, včetně gigantů TSMC, Sony či Fujifilm, kteří evakuovali pracovníky ze svých továren.
Podle informací japonské veřejnoprávní televize NHK vedly otřesy k částečnému zřícení obchodního centra Aeon Mall Kumamoto, ve kterém zůstalo uvíznuto mnoho lidí. Na místě zasahují záchranné složky, přičemž místní úřady a policie potvrzují, že si incident v nákupním komplexu vyžádal i několik obětí na životech.
K destrukci nákupního centra přispěl pravděpodobně následný výbuch, ke kterému došlo po poškození plynárenských zařízení. Vládní činitelé a policejní zdroje uvedli, že na místě byl cítit silný zápach plynu a jednou z hlavních vyšetřovacích teorií je vznícení plynu unikajícího z restaurací uvnitř objektu. Záchranáři se v současnosti snaží navázat kontakt s dvaceti až třiceti zaměstnanci centra, kteří jsou po závalu pohřešováni, přičemž komplikace představuje nemožnost vstoupit do budovy přes první nadzemní podlaží.
Lidé v zasažených oblastech prožívali okamžiky čisté paniky, když se kanceláře i obytné domy začaly prudce kymácet ze strany na stranu. Vypjatou situaci dále zhoršují výpadky elektrického proudu a přerušení dodávek vody, jež zasáhly desítky tisíc domácností. Lidé se z obav před dalšími silnými následnými otřesy uchylují k nocování ve svých automobilech nebo vyhledávají azyl v evakuačních centrech.
Japonská meteorologická služba zaznamenala během krátkého času více než šedesát následných otřesů a varovala, že riziko dalších silných seismických jevů i nebezpečných sesuvů půdy potrvá přinejmenším týden. Původně vydané varování před vlnou tsunami sice úřady během dvou hodin odvolaly, avšak geodetická měření ukazují, že v důsledku pohybu zemské kůry došlo k posunu terénu v Jacuširu až o 84 centimetrů a v Kumamotu o desítky centimetrů.
Situaci v postižených oblastech komplikují také klimatické podmínky, jelikož předpovědi slibují tropické teploty přesahující 35 stupňů Celsia v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro tisíce lidí bez přístupu k pitné vodě a klimatizaci tak narůstá akutní nebezpečí úpalu či úpalového kolapsu. Úřady proto vyzývají obyvatele k maximální opatrnosti a k okamžitému přesunu do bezpečnějších míst.
Místní nemocnice se potýkají s obrovským náporem pacientů trpících popáleninami, zlomeninami a dalšími úrazy ze zřícených konstrukcí. Provoz zdravotnických zařízení zásadně narušují výpadky elektřiny, zničená zdravotnická technika i úniky vody přímo v budovách. Ošetření již vyhledaly stovky osob a sanitní vozy neustále přivážejí další zraněné.
Ačkoliv byly otřesy mimořádně silné, počet zcela zřícených budov zůstává relativně nízký, což zabránilo ještě katastrofálnější bilanci na životech. Japonsko totiž uplatňuje přísné stavební normy a moderní infrastruktura je vybavena pokročilými technologiemi odpružení, které umožňují výškovým stavbám odolávat prudkým pohybům půdy. Přesto byly v celém regionu dočasně zastaveny vlakové spoje včetně rychlovlaků šinkansen a provoz přerušilo i letiště v Kumamotu.
Japonské souostroví leží v seismicky aktivním Ohnivém kruhu a připadá na něj přibližně pětina všech světových zemětřesení o síle šest a více stupňů. Oblasti kolem Kumamota navíc obnovují vzpomínky na tragické události z doby před deseti lety, kdy při tamním zemětřesení zahynuly více než dvě stovky lidí. Celé Japonsko má pak v živé paměti především zničující podmořské otřesy z roku 2011, jež vyvolaly tsunami s tisíci oběťmi a způsobily havárii v jaderné elektrárně Fukušima.
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