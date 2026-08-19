Exministr Fedorov chce, aby na Ukrajině proběhly volby

Lucie Podzimková

19. srpna 2026 8:29

Mychajlo Fedorov
Mychajlo Fedorov Foto: mil.gov.ua

Na Ukrajině by se mohly konat volby i za války. Jedna z výrazných politických osobností poslední doby prohlásila, že by hlasování mělo proběhnout bez ohledu na to, že je země ve válce se sousedním Ruskem. 

Ke konání voleb konkrétně vyzval bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov, přičemž mnozí lidé podle BBC vnímají jeho slova jako největší výzvu, které ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí od začátku války. 

"Demokracie nesmí být rukojmím Ruska," uvedl pětatřicetiletý Fedorov ve videu, které v úterý zveřejnil na YouTube. Zdůraznil, že Ukrajina přes čtyři roky bojuje právě proto, že chce i nadále být svobodným evropským státem. 

Exministr neprozradil nic o svých vlastních politických plánech a soustředil se výhradně na problematiku voleb. Podle Fedorova je třeba zajistit legální, bezpečný a realistický mechanismus, který Kyjevu umožní obnovit demokratický proces i během konfliktu. Momentálně platí, že volby se na Ukrajině konat nemohou kvůli vyhlášenému stannému právu.

Fedorov také ve videu neváhal s kritikou poměrů v zemi. Ukrajina podle jeho názoru čelí systémové krizi, ale zároveň se obává změny. Bývalý člen vlády rovněž poukázal na korupci, kterou označil za jednu z věcí, která škodí ukrajinskému válečnému úsilí. 

Fedorov byl na konci července po pouhých šesti měsících v úřadu nečekaně odvolán z funkce ministra obrany. Ve videu ani jednou nezmínil Zelenského, jenž se zatím k návrhu někdejšího ministra nevyjádřil. 

Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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