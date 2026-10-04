Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina obdrží další pomoc od Německa

Německo připravilo další balíček pomoci Ukrajině, jehož součástí jsou zbraně a podpora pro ukrajinskou energetiku. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po dnešním jednání se spolkovým kancléřem Friedrichem Merzem, jenž v neděli přijel na návštěvu Kyjeva.
Zelenskyj označil nedělní jednání s Merzem za velmi produktivní. Výsledkem je nový balíček podpory pro Ukrajině o hodnotě přes 1,3 miliardy eur. "Součástí jsou zbraně, které nám hned pomohou, a také podpora pro naši energetiku před zimou. Samozřejmě jsme diskutovali o potřebě protivzdušné obrany, která je v tuto chvíli klíčová," uvedl ukrajinský politik.
Podle prezidenta existuje mezi oběma zeměmi 15 dohod o bezpečnostní či průmyslové spolupráci. "Celková hodnota našich dohod je více než 8,5 miliardy eur. Byla podepsána speciální dohoda, která vytváří další příležitosti pro společnou snahu čelit dronům," dodal Zelenskyj a poděkoval kancléři za návštěvu.
Merz do ukrajinského hlavního města dorazil vlakem v neděli ráno a hned v úvodním vyjádření varoval před ruskou hrozbou. "Pokud nebude Rusko zastaveno, obrátí svou válečnou mašinu dříve či později proti nám," nechal se slyšet.
Merz do Kyjeva přijel, ačkoliv Moskva v sobotu varovala zahraniční občany a diplomaty před pobytem na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že ruská armáda pokračuje se systematickými útoky proti vojenským zařízením v Kyjevě a dalších ukrajinských městech v reakci na ukrajinské údery.
"Ruské ministerstvo opět varuje zahraniční občany, včetně příslušníků diplomatických misí, před pobytem na Ukrajině a cestami do země," cituje prohlášení ministerstva ruská státní agentura TASS. Úřad také vyzval obyvatele Kyjeva, aby se nezdržovali v blízkosti vojenských zařízení.
Ruská diplomacie zmínila, že některé země - například USA, Velká Británie, Norsko či Švýcarsko - opakovaně požádali občany, aby necestovali na Ukrajinu. "Pozorujeme, že ne každý vyslyšel tato varování, takže se jedinci vystavují smrtelnému nebezpečí. Mnoho velvyslanectví v Kyjevě nadále funguje a zahraniční představitelé cestují na návštěvy Ukrajiny," uvedlo ministerstvo.
Moskva zdůraznila, že s útoky proti cílům na Ukrajině nehodlá přestat. "Ruské ozbrojené síly budou pokračovat v masivních odvetných úderech," dodal úřad.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Jan Hrabě