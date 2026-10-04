U divočáka se v Česku potvrdil nebezpečný parazit

V České republice byl potvrzen výskyt nebezpečného parazita svalovce (trichinella) u prasete divokého pocházejícího z Maďarska. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) v Praze potvrdilo přítomnost larev trichinel u divočáka dovezeného do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji. SVS při této příležitosti připomíná povinnost vyšetřovat všechnu ulovenou černou zvěř na přítomnost trichinel.
Pozitivně testovaný kus byl součástí zásilky 65 ulovených divokých prasat dodaných do zvěřinového závodu ke zpracování. Zásilka pocházela z Maďarska. Vyšetřeny byly také všechny ostatní kusy, u nich larvy trichinel zjištěny nebyly. Pozitivně testovaný kus byl již neškodně zlikvidován.
Výskyt parazita byl zachycen v rámci veterinárního dozoru, který v současné době zajišťují veterinární inspektoři a veterinární technici SVS ve zhruba stovce provozů, kde prohlíží uloženou zvěř. "Součástí veterinární prohlídky ve zvěřinových závodech je vždy také odebrání vzorků a jejich odeslání do SVÚ k vyšetření na přítomnost trichinel. U divočáků, kteří nejsou uváděni na trh prostřednictvím zvěřinových závodů zodpovídají za zajištění vyšetření na trichinely lovci," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
V rámci dozoru na jatkách bylo v loňském roce prohlédnuto a posouzeno více než 205 000 kusů dodané zvěřiny (všech druhů). Prohlédnut a posouzen je každý dodaný kus, nevyhovující kusy či partie jsou vyřazeny, aby nedošlo k ohrožení zdraví spotřebitelů.
Svalovec je parazit vyvolávající u lidí onemocnění zvané trichinelóza. Z domácích zvířat parazituje nejvíce u prasat, psů, koček a koní. Z divokých zvířat jsou to především divoká prasata, drobní hlodavci, lišky, nutrie, tchoři, jezevci, vlci, medvědi, hyeny, lvi a leopardi, mořští savci aj. V našich podmínkách by nejpravděpodobnějším zdrojem nákazy lidí mohlo být maso divočáka. Po pozření nedostatečně tepelně zpracovaného masa hrozí člověku nakažení, které může v krajním případě skončit smrtí. K posledním úmrtím na trichinelózu došlo u nás v 50. letech 20. století. U prasat domácích v ČR se parazit dlouhodobě nevyskytuje.
Kvůli uvedeným rizikům jsou v České republice dlouhodobě povinně na přítomnost svalovce vyšetřována všechna ulovená i obchodovaná prasata divoká i na jatkách porážená prasata domácí a koně. V loňském roce bylo v ČR vyšetřeno cca 275 000 prasat divokých z toho téměř 2800 dovezených ze zahraničí.
K potvrzeným případům výskytu parazita u divočáků dochází velmi zřídka, ale stále se takové případy vyskytují. Pokud jde o zvířata ulovená na území ČR, byl poslední podobný případ zaznamenán loni v září u prasete divokého uloveného v okrese Frýdek-Místek. V letošním roce byly potvrzené čtyři případy trichinelózy u prasat divokých, všechna byla dovezena ze zahraničí (dva případy u kusů dovezených z Maďarska a dva případy u divočáků dovezených z Polska). V předchozím roce 2025 nebyl svalovec potvrzen u žádného divočáka dovezeného do ČR ze zahraničí.
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Zdroj: Jan Hrabě