Studentské nepokoje napříč Francií pokračují, vláda uzavřela stovky škol

Až pět set středních škol napříč Francií zůstane v pondělí zcela nebo částečně uzavřeno v důsledku násilných studentských protestů a střetů s policií. Francouzský ministr školství Édouard Geffray podle France24 uvedl, že vyučování bude přerušeno na stovkách škol, protože na nich nelze zajistit dostatečné bezpečnostní podmínky. Opatření přichází po několika dnech eskalujících nepokojů, které zasáhly vzdělávací instituce po celé zemi. Podle ministra bylo od začátku protestních akcí již čtyřiadvacet škol vypáleno nebo vyplundrováno.
Tisíce studentů vyšly do ulic na protest proti klesajícím standardům ve vzdělávání a špatným podmínkám ve školách. Demonstranti poukazují především na akutní nedostatek učitelů, přeplněné třídy a zchátralé školní budovy. Nepokoje původně vypukly v Paříži, velmi brzy se však rozšířily i do dalších velkých měst, jako jsou Montpellier, Nantes nebo Marseille. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin k situaci upřesnil, že násilné protesty nějakým způsobem zasáhly 735 škol z celkového počtu 3 700 zařízení.
Ministr školství Édouard Geffray prohlásil, že do studentského hnutí pronikli aktivisté z řad krajní levice. Ti podle něj původní protesty studentů zneužili a rozpoutali v ulicích i ve školách extrémní násilí. Tato situace podle úřadů představuje bezprostřední riziko jak pro zaměstnance škol, tak pro samotné žáky. V souvislosti s nepokoji bylo zraněno již 78 pracovníků ve školství, což ministr označil za událost, k níž v zemi ještě nikdy nedošlo.
Rozsah nepokojů dokládá i vysoký počet zadržených osob, který po zásazích těžkoděnců dosáhl rekordních čísel. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez potvrdil, že během samotného pátku policie zatkla 1 747 lidí. Celkově bylo od počátku protestního hnutí zadrženo již více než pět tisíc osob. Tisková agentura AFP upozornila, že přibližně 85 procent ze všech zatčených představují nezletilí studenti.
Organizátoři demonstrací vyzvali k pokračování protestních akcí i v nadcházejících dnech. Vládu totiž obviňují z pasivity a z toho, že dosud nepředložila žádná konkrétní opatření k řešení krize. Francouzský premiér Sébastien Lecornu v reakci na to prohlásil, že kabinet podniká další kroky k řešení potíží, kterým čelí středoškoláci i pedagogický personál. Slibuje zlepšení školního vybavení, lepší organizaci výuky i zvýšení transparentnosti přijímacího systému na vysoké školy.
Vláda se zároveň snaží udržet kontinuitu výuky tam, kde to bezpečnostní podmínky alespoň částečně umožňují. Premiér Lecornu dále oznámil, že kabinet urychluje projednávání legislativního návrhu zaměřeného na postih vandalismu. Cílem tohoto zákona je zajistit, aby osoby odpovědné za škody na školním majetku nesly přímé finanční následky za své jednání.
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Zdroj: Lucie Podzimková