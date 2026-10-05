USA po pokusu o útok stáhly z Británie všechny své bombardéry

Libor Novák

5. října 2026 9:11

Bombardér B-1B Lancer
Bombardér B-1B Lancer Foto: af.mil

Spojené státy americké stáhly všechny své dálkové bombardéry z britské letecké základny RAF Fairford a přesunuly je zpět na domovské základny v USA. Rozhodnutí podle amerických představitelů následovalo po vznikající hrozbě, kterou zdroje z prostředí bezpečnosti označily za reálný incident. Vojenské letectvo obvykle v podobných situacích strojům mění pouze lokaci v daném regionu, jejich návrat do vlasti je proto výjimečný. Americké oficiální zdroje nicméně konkrétní podrobnosti o povaze nového bezpečnostního rizika neposkytly.

Základna britského Královského letectva ve Fairfordu dlouhodobě slouží americkému letectvu k operacím spojeným s dálkovými údery. Americké těžké bombardéry Rockwell B-1 Lancer z tohoto místa vzlétaly mimo jiné k misím v rámci vojenského konfliktu s Íránem. Podle bezpečnostního analytika Alexe Plitsase z televize CNN se na základně dříve nacházely desítky těchto leteckých strojů. Stažení celého kontingentu podle něj jasně vypovídá o značné závažnosti a důvěryhodnosti zjištěné hrozby.

Přesunutí vojenských letadel úzce souvisí s vyšetřováním údajného plánovaného útoku na samotnou základnu. Britská policie již na konci září zadržela v blízkosti objektu pět mužů podezřelých z teroristického spiknutí a přípravy výbušnin. Jednalo se o britské občany ve věku od 23 do 25 let pocházející z oblasti Londýna. Všechny zadržené osoby byly následně propuštěny na kauci, neboť vyšetřovatelé v prohledaných dodávkách žádné výbušné látky nenalezli.

Propuštění podezřelých mužů na kauci vyvolalo kritiku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že on sám by v dané situaci takový postup nezvolil. Vyšetřování incidentu však přesto dál pokračovalo a vyústilo v další zatčení. Britské bezpečnostní složky v následujících dnech zadržely pětadvacetiletého muže s dvojím britsko-íránským občanstvím.

Britský premiér Andy Burnham k celému případu uvedl, že existují silné indicie ukazující na zapojení Íránu. Představitelé vlády potvrdili své přesvědčení o roli teheránského režimu v přípravě plánovaného úderu na vojenskou základnu. Britská strana zároveň příslobila, že další podrobnosti k vyšetřování zveřejní v nadcházejícím období. Londýn tak přímo podpořil předchozí závěry amerických zpravodajských služeb.

K bezpečnostní situaci se vyjádřil rovněž americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro stanici Fox News. Rubio prohlásil, že v pozadí plánovaného spiknutí jsou jasně patrné stopy zahraničního aktéra. Podle něj tato situace ukazuje na realitu čelení skupinám a státům, které otevřeně hrozí útoky na americké zájmy po celém světě. Bližší detaily k operativním poznatkům zpravodajských služeb však šéf americké diplomacie odmítl sdělit.

Teherán jakákoli obvinění ze zapojení do plánovaného útoku na britskou základnu kategoricky odmítl. Íránské vedení označilo veškerá tvrzení ze strany Spojených států a Velké Británie za zcela nepodložená. V reakci na obvinění si íránské ministerstvo zahraničí předvolalo britského velvyslance v Teheránu k oficiálnímu jednání. Náměstek íránského ministra zahraničí Madžíd Tacht Ravančí vyzval Londýn k přehodnocení jeho dosavadního přístupu.

Britské ministerstvo obrany se k rozhodnutí o stažení amerických leteckých sil odmítlo oficiálně vyjádřit. Základna RAF Fairford přitom představuje klíčový uzel pro americké letectvo v Evropě již po několik desetiletí. Stažení všech těžkých bombardérů zpět do USA tak podtrhuje výjimečnost současných bezpečnostních opatření. Vyšetřování celého incidentu i nadále pokračuje na obou stranách Atlantiku.

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