USA provedly desátou vlnu útoků na Írán v řadě

Americká armáda zahájila další sérii úderů proti Íránu, jejichž cílem je výrazně oslabit jeho schopnosti útočit na plavidla v Hormuzském průlivu. Jedná se již o desátou noc útoků v řadě, které přicházejí poté, co americký prezident Donald Trump přísahal, že Írán potrestá za smrt amerických vojáků. Trump již dříve prohlásil, že Írán byl předchozí noc zasažen velmi tvrdě na počest tří nedávno zabitých amerických vojáků, z nichž dva padli v Jordánsku a jeden v Íráku.
V reakci na nejnovější vlnu úderů Írán oznámil, že v průlivu zasáhl dva ropné tankery a také americké vojenské objekty v Bahrajnu a Kuvajtu. Íránský prezident Masúd Pezeškiján uvedl, že jeho země nyní svádí s USA válku v plném rozsahu.
Íránské revoluční gardy podle státních médií zasáhly infrastrukturu patřící americké společnosti Amazon v Bahrajnu. Gardy za pomoci několika plochodrážních střel zaútočily na centrální datovou infrastrukturu této společnosti a zničily ji. Teherán zároveň sdělil, že si obě strany i přes kolaps příměří stále vyměňují diplomatické zprávy prostřednictvím zprostředkovatelů.
Centrální velení USA potvrdilo, že nejnovější údery zasáhly íránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, odpalovací zařízení raket a dronů i systémy protivzdušné obrany. Komerční plavidla podle amerického velení pokračují v plavbě Hormuzským průlivem. Íránská státní agentura IRNA naopak uvedla, že záchranářské týmy evakuují posádky ze dvou ropných tankerů, které Írán zasáhl při jejich pokusu o průjezd tímto klíčovým průlivem.
Britská organizace pro námořní obchodní operace informovala, že tanker v Hormuzském průlivu nahlásil zásah neznámým projektilem, což posádku donutilo plavidlo opustit a nastoupit do záchranného člunu.
Nebylo však bezprostředně jasné, zda se jedná o jeden z tankerů zmíněných Íránem. Americké ministerstvo obrany mezitím potvrdilo totožnost dvou ze tří amerických vojáků zabitých při víkendovém íránském úderu na základnu v Jordánsku. Třetí člen armády byl po útoku pohřešován a v oblasti byly později nalezeny neidentifikované ostatky.
Jordánská armáda oznámila, že sestřelila tři íránské rakety poté, co se napříč zemí rozezněly sirény varující před blížíce se palbou. Kuvajtské ozbrojené síly uvedly, že zachytily íránské drony, a Bahrajn oznámil, že drony vyslané z Íránu cílily na jeho letecké navigační systémy, provoz však zůstal neovlivněn.
Pokud jde o americké údery z předchozí noci, íránské zdroje hlásí zásahy několika měst včetně Tabrízu, Čábaháru či Bandar Imáma Chomejního. K incidentu s ropnými tankery íránské gardy doplnily, že plavidla se plavila nebezpečnou jižní trasou průlivu, kde vybuchla a zastavila se, což však americké velení popřelo.
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Americká armáda (U.S. AIR FORCE) , Írán
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Zdroj: Libor Novák