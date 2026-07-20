Spojené státy devátou noc v řadě bombardovaly Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán utrpěl velmi těžké zásahy poté, co Spojené státy dokončily devátou noc leteckých úderů. Napříč íránským územím byly hlášeny četné výbuchy. Narůstající počty vojenských obětí a šířící se útoky v posledním období výrazně zvýšily obavy z propuknutí rozsáhlejšího válečného konfliktu.
Spojené státy informovaly o úmrtí dalšího svého příslušníka ozbrojených sil, jenž zahynul na severu Íráku při kontrolované odpalce sestřeleného íránského bezpilotního letounu. Americké ústřední velení zároveň oznámilo objevení neidentifikovaných tělesných ostatků v Jordánsku. V téže zemi si předchozí samostatný íránský úder vyžádal životy dvou amerických vojáků a jeden zůstává nezvěstný.
Na situaci reagovala i britská námořní správa, která zaznamenala hořící plavidlo nedaleko ománského pobřeží. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ostrým tónem kritizoval Teherán za napadání obchodních lodí a blokování této strategické námořní trasy. Ze stejného regionu hlásí další vlnu ozbrojených incidentů také spojenci Spojených států na Blízkém východě.
Trvalé poruchy v celosvětových dodávkách ropy budou podle analytiků přetrvávat tak dlouho, dokud nepřestanou ozbrojené střety a dokud nebudou opravena zasažená energetická zařízení v Perském zálivu. Kuvajtské ministerstvo energetiky uvedlo, že Írán v oblasti opakovaně útočí na infrastrukturu, přičemž během víkendu dvakrát za sebou zasáhl tamní elektrárnu a odsolovací zařízení.
Šéfka oddělení pro Blízký východ a OPEC+ v analytické společnosti Kpler Amena Bakr zmínila, že místní státy si přejí co nejrychlejší návrat k původní úrovni těžby a nápravu škod. Připomněla, že obnova trhu nespočívá pouze v uvolnění uvízlých plavidel po podpisu memoranda. Zásadní je celková oprava zničených objektů, protože jakékoliv zdržení prodlužuje narušení dodávek.
Předchozí lokální přestřelky mezi Washingtonem a Teheránem se během posledního týdne proměnily v otevřené válečné střetnutí. Americká hlava státu pohrozila dalším rozšířením bojových operací, pokud Írán nepřestane ohrožovat plavbu přes Hormuzský průliv.
Spojené státy proto rozšířily své cíle a vedle pobřežních radarů či dronových základen začaly zasahovat i silnice, tunely, železnice, přístavy nebo odsolovací zařízení. Írán v reakci na to rozšířil okruh svých cílů do sedmi států regionu a tamní oficiální sdělovací prostředky naznačují možnost úderů na klíčové přístavy v arabských zemích Zálivu. Nejtěžší dopady íránských úderů pociťuje Kuvajt, kde byla poškozena odsolovací stanice a ropná rafinérie, a pravidelnému ostřelování čelí i Jordánsko.
Celý konflikt se ocitá v kritickém bodě zlomu. Může teoreticky vyústit v další kolo vyjednávání a zprostředkování, což však většina odborníků považuje za nepravděpodobný scenář.
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Zdroj: Libor Novák