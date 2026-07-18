Americká armáda provedla sedmý nepřetržitý útok na Írán

Libor Novák

18. července 2026 8:22

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden
Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden Foto: unsplash.com

Americké vojsko v noci na sobotu provedlo v pořadí již sedmý nepřetržitý útok na íránské území. Podle vyjádření Centrálního velení USA začaly údery v sedm hodin večer greenwichského času. Cílem této operace bylo pokračovat v oslabování vojenského potenciálu Íránu. Média v zemi potvrdila exploze a nálety ve městech Ahváz, Sirik a Jazd.

Íránské Islámské revoluční gardy v pátek pozdě večer uvedly, že dva ropné tankery v Hormuzském průlivu narazily na miny a vybuchly. Armáda Spojených států toto tvrzení označila za nepravdivé. Boje pokračovaly také v sobotu. Státní média v Íránu uvedla, že gardy zasáhly základnu Šajch Ísá v Bahrajnu, kde se shromažďovala americká bojová letadla, a tamní zpravodajské datové centrum Batelco.

Gardy se zaměřily rovněž na americké zázemí v Kuvajtu. Cílem se stal terminál pro doplňování paliva námořnictva v přístavu al-Ahmadí a komunikační středisko. Kuvajtské úřady musely kvůli raketovým a dronovým útokům přerušit provoz na mezinárodním letišti. Při dřívějších pátečních náletech USA v provincii Hormozgán zahynulo nejméně sedm lidí. Bomby zničily mosty důležité pro dopravu do hlavního íránského přístavu Bandar Abbás.

Američané zasáhli také letiště v Iránšahru, energetickou síť a věž v přístavu Čáhbahár. Tu podle Washingtonu využívaly gardy k útokům na lodě v Hormuzském průlivu. Kvůli poškození infrastruktury a vlně veder muselo ministerstvo energetiky vyzvat občany k omezení spotřeby elektřiny. Ochránci lidských práv upozornili, že údery na civilní objekty bez vojenského využití mohou být válečným zločinem.

Mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví sdělil, že americké útoky do pátečního rána usmrtily minimálně 38 lidí a přes 400 zranily. Donald Trump již dříve slíbil rozšíření úderů na íránské elektrárny a infrastrukturu. Tento týden jednal se šéfy ministerstev o letecké kampani s cílem přinutit Írán k otevření Hormuzského průlivu. Boje trvají sedm dní a narušily dohodu, která měla zajistit průchodnost průlivu.

Írán následně průliv uzavřel a Spojené státy ve středu zavedly blokádu tamních přístavů. Revoluční gardy pohrozily zemím hostícím americké základny krutou odplatou, pokud budou útoky na infrastrukturu pokračovat. Íránská armáda reagovala údery na Bahrajn, Kuvajt, Jordánsko, Omán a Katar. V Kataru padající trosky rakety zranily dítě, v Kuvajtu pak útok poškodil odsolovací a energetický závod zajišťující pitnou vodu.

Konflikt se soustředí kolem Hormuzského průlivu, kudy dříve proudila pětina světových dodávek ropy a plynu. Obě strany si minulý měsíc odlišně vyložily dohodu o volném provozu a prosazovaly vlastní trasy. Lodní doprava v oblasti v posledních dnech prudce poklesla. Íránská agentura Tasním uvedla, že v průlivu byla zasažena loď pod thajskou vlajkou, která ignorovala varování gard.

Íránská média informovala také o americkém útoku na prázdný tanker v ropném terminálu na ostrově Charg. Americké síly ve čtvrtek v Ománském zálivu obsadily plavidlo v rámci námořní blokády. Centrální velení USA oznámilo, že od úterního večera odklonilo tři komerční lodě. Den předtím americké letadlo střelbou vyřadilo z provozu prázdný tanker pokoušející se blokádu prorazit.

Agentura Reuters uvedla, že Írán požádal jemenské Húsíe o připravenost zablokovat ropné trasy v Rudém moři. Vůdce Húsíů navíc pohrozil útoky na saúdskoarabská zařízení, pokud Rijád zasáhne v Jemenu. Stalo se tak poté, co Saúdská Arábie bombardovala letiště v Saná. Podle Lloyd's List Intelligence klesl objem přepravovaného nákladu průlivu na začátku měsíce o čtvrtinu a některé lodě nyní plují s vypnutými lokátory.

Pákistánské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek oznámilo, že se stále snaží přivést obě strany k jednacímu stolu, ale situace je stále obtížnější. Donald Trump ve svém projevu k americké veřejnosti i přes eskalaci prohlásil, že válka se vyvíjí pro USA dobře. Uvedl, že Spojené státy v Íránu výrazně vítězí a výsledky tohoto úsilí budou vidět velmi brzy.

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Zdroj: Libor Novák

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