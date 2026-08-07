Trump se opět pokouší omezit novorozencům práva na občanství

Libor Novák

7. srpna 2026 14:25

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump se vrací k snahám o omezení práva na občanství získané narozením na půdě Spojených států. Stává se tak jen několik týdnů poté, co Nejvyšší soud Spojených států odmítl jeho předchozí plošší pokus o zrušení této dlouholeté praxe. 

V Oválné pracovně proto podepsal dva nové exekutivní příkazy. První z nich rozšiřuje definice a okruhy osob, jejichž novorozené děti by neměly automaticky získat americké občanství. Opatření se zaměřuje například na děti členů zahraničních teroristických skupin, některých vládních zaměstnanců či lidí zapojených do podvodného získávání statusu.

Druhý podpis cílí na takzvaný porodní turismus, tedy situace, kdy těhotné cizinky přicházejí do USA rodit záměrně kvůli tomu, aby jejich potomek obdržel americké pasy a výhody. Podle Trumpa se z této praktiky stal výdělečný byznys zneužívající štědrost amerického imigračního systému.

Během tiskového briefing s novináři administrativní představitelé v čele se Stephenem Millerem obhajovali kroky prezidenta s odvoláním na pravomoci hlavy státu regulovat vstupy do země. Trump současně nešetřil kritikou na adresu nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu, které označil za nespravedlivé a poškozující zájmy státu.

Nestranné výzkumné organizace jako Migration Policy Institute přitom upozorňují, že reálné rozsahy porodního turismu jsou výrazně nižší, než tvrdí vládní představitelé. Zatímco Bílý dům hovoří o statisících případů, odhady založené na datech čítají zhruba deset až 26 tisíc narozených dětí ročně.

Právní experti a zástupci občanských sdružení, včetně organizace ACLU, dali okamžitě najevo, že nová nařízení považují za neústavní. Podle nich se exekutiva opětovně pokouší obejít čtrnáctý ústavní dodatku, který automatické občanství dětem narozeným v USA jednoznačně zaručuje.

Odborníci se shodují, že nová opatření zamíří k soudům, kde budou čelit okamžitým právním výzvám. Zatímco omezení víz pro podezřelé z cest za účelem porodu může mít oporu v imigračních zákonech, upírání občanství již narozenému dítěti na americkém území narazí na pevné ústavní základy.

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