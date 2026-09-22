Přestáváme pokrývat Trumpovy akce, oznámila přední americká média. Bílý dům si založil vlastní televizi

Libor Novák

22. září 2026 10:47

Bílý dům, Washington D.C., USA
Bílý dům, Washington D.C., USA Foto: Pixabay

Hlavní americké televizní stanice se dohodly na pozastavení společného televizního pokrývání akcí prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok představuje reakci na rozhodnutí Bílého domu, který zakázal vstup do svého areálu novinářům ze společností CNN, MS Now a Politico. Televizní sítě ABC, CBS, Fox News a NBC tímto způsobem vyjádřily solidaritu s vyloučenými médii, kterým bezpečnostní služba zabavila tiskové akreditace. Společný televizní fond, známý v USA jako pool, tak dočasně přestal poskytovat živé záběry ze zpravodajství o prezidentských událostech.

Dotčené redakce podaly v reakci na zákaz federální žalobu na Trumpovu administrativu pro porušení prvního dodatku americké ústavy garantujícího svobodu tisku. Pětice hlavních televizních sítí současně vydala společné prohlášení, ve kterém zdůraznila klíčový význam nezávislých informací pro veřejnost. Podle zástupců médií by žádná vláda neměla omezovat zpravodajské organizace pouze na základě výhrad k jejich způsobu podávání zpráv. Vedení televizního fondu potvrdilo, že k událostem vyžadujícím společné pokrytí nebude nasazena žádná náhradní štábní skupina.

Dopady pozastavení společného vysílání se projevily hned při slavnostním přestřižení pásky u nového helipadu v areálu Bílého domu. Zástupci televizního fondu se akce nezúčastnili, v důsledku čehož událost nezaznamenala žádná z tradičních celostátních stanic. Bílý dům sice zajišťoval vlastní přímý přenos na internetu, avšak bez profesionální zvukové techniky byly prezidentské výroky prakticky neslyšitelné. Hlas Donalda Trumpa přehlušil hluk běžícího motoru vrtulníku stojícího nedaleko na přistávací ploše.

Bílý dům reagoval na krok televizních stanic propagací vlastního internetového kanálu označeného jako Trump TV. Administrativa na sociálních sítích uváděla, že tento kanál nabízí přímé informace z první ruky bez jakéhokoli vnějšího šumu. Vysílání má podle představitelů prezidentské kanceláře přinášet nejvýznamnější okamžiky, oznámení a přehledy přímo do mobilních telefonů občanů. Vedení Bílého domu se tímto způsobem pokusilo obejít tradiční mediální domy a oslovit veřejnost napřímo.

Systém televizního fondu funguje u amerických prezidentů již od roku 1950 a zajišťuje neustálou přítomnost kamer na oficiálních akcích. Pětice televizních stanic se v jeho rámci pravidelně střídá a sdílí pořízené záběry s médii po celém světě. Předseda televizního fondu a šéf washingtonské kanceláře Fox News Bryan Boughton informoval členy organizace o přerušení vysílání v e-mailové zprávě. V ní uvedl, že krok je přímým důsledkem postupu Bílého domu, který znemožnil televizi CNN plnit její plánované povinnosti.

Solidaritu s vyloučenými novináři vyjádřila i další významná tištěná a agenturní média. Deníky Washington Post, New York Times a tisková agentura Associated Press oznámily dočasné pozastavení publikace fotografií z prezidentského fotofondu. Fotografická uzávěra se týkala mimo jiné snímků z odletu prezidenta vrtulníkem Marine One i jeho programu na zasedání Organizace spojených národů. Redakce Washington Post označila toto opatření za součást širšího kolektivního úsilí na ochranu novinářské nezávislosti.

Donald Trump zdůvodnil odebrání akreditací v příspěvcích na sociální síti Truth Social, kde dotčená média obvinil ze šíření nepravdivých zpráv. Prezident odmítl tvrzení, že by jeho rozhodnutí představovalo útok na svobodu tisku, a označil krok za záležitost národní bezpečnosti. Zároveň připustil, že by žalobu podanou novinářskými organizacemi mohly soudy rozhodnout v jeho neprospěch. Omezení přístupu pro vybrané redakce vyvolalo odsouzení ze strany řady novinářských asociací a organizací na ochranu lidských práv.

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Zdroj: Libor Novák

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