Počasí na nadcházející měsíc: Do Česka dorazí babí léto, výrazně se oteplí

Měsíční výhled počasí slibuje jako celek teplotně nadprůměrné období, které zpočátku přeruší jen krátké ochlazení. Po přechodném poklesu teplot k jedenácti stupňům se však rychle vrátí babí léto s odpoledními maximy přesahujícími dvacet stupňů a ojedinělými letními dny. Z hlediska dešťových srážek bude nadcházející čtyřtýdenní úsek spíše sušší, přičemž občasné deště se vrátí až v jeho druhé polovině.
Velmi teplé počasí z uplynulých týdnů bude přechodně přerušeno chladnějším obdobím. Nadcházející sedmidenní úsek nabídne hodnoty více odpovídající dlouhodobému normálu, místy bude dokonce lehce chladněji. Průměrné teploty se budou pohybovat okolo jedenácti stupňů Celsia. Ranní minima klesnou většinou k sedmi stupňům, zatímco odpolední maxima vyšplhají k sedmnácti stupňům. V průběhu týdne se při vyjasnění mohou ojediněle objevit i přízemní mrazíky.
Ke konci týdne začne teplota vzduchu opět postupně stoupat. Následující přelomové období na rozhraní září a října přinese typické babí léto s velmi teplým počasím. Tento týden bude podle předpovědi výrazně nadprůměrný s průměrnou teplotou kolem čtrnácti stupňů Celsia. Převládat budou slunečné dny, během kterých denní maxima překročí dvacetistupňovou hranici. Na některých meteorologických stanicích se přechodně vyskytne i letní den s teplotou nad pětadvacet stupňů Celsia.
Noci budou při malé oblačnosti poměrně chladné. Průměrné noční teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi šesti a sedmi stupni Celsia. Na některých místech se v důsledku nízké oblačnosti mohou opět vyskytnout přízemní mrazíky. Pravděpodobnost jejich výskytu bude vyšší především v údolních polohách.
V dalších dvou týdnech by měl i nadále pokračovat teplý charakter počasí. Teploty se budou držet na hranici dlouhodobého průměru nebo lehce nad jeho hodnotami. Odpolední maxima se budou stále pohybovat v blízkosti patnácti stupňů Celsia. Ranní minima dosáhnou v průměru hodnot okolo pěti stupňů Celsia. Celkově je celé nadcházející období očekáváno jako teplotně nadprůměrné.
Z pohledu dešťových srážek budou první dva týdny spíše sušší. Nejnižší množství srážek se očekává během druhého předpovědního týdne. Počasí bude v této fázi pod přímým vlivem tlakové výše. Existuje tak varianta, že na území vůbec nezaprší nebo spadnou pouze minimální srážky.
V závěrečných dvou týdnech sledovaného období by se měly vrátit občasné deště. Množství srážek se díky tomu opět přiblíží k běžným průměrným hodnotám. V celkovém součtu bude celé čtyřtýdenní období srážkově průměrné. Předpověď však naznačuje větší tendenci k podprůměrným srážkovým hodnotám.
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Zdroj: Libor Novák