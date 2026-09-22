Napraví vyostřené vztahy? Burnham se v OSN poprvé sejde s Trumpem

Libor Novák

22. září 2026 13:55

Andy Burnham
Andy Burnham Foto: Facebook Andy Burnham

Britský ministerský předseda Andy Burnham se v sídle Organizace spojených národů v New Yorku poprvé osobně setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Britského premiéra na diplomatické cestě doprovází jeho manželka Marie-France van Heel. Před plánovaným jednáním britský státník novinářům sdělil, že očekává nalezení společné reči s šéfem Bílého domu. Vztahy mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy jsou podle jeho slov v současnosti stejně silné, jako byly kdykoli v minulosti.

Oba představitelé spolu od července, kdy se Burnham ujal funkce britského premiéra, dvakrát telefonicky hovořili. Podle zástupců Downing Street tyto rozhovory položily základ pro produktivní pracovní vzájemný vztah, píše BBC. Britský ministerský předseda vystoupí před Valným shromážděním OSN s projevem zaměřeným na mezinárodní politiku. Ve svém vystoupení se hodlá soustředit především na příležitosti a hrozby spojené s rozvojem umělé inteligence.

Americký prezident Donald Trump zahájí svůj náročný program v New Yorku odjezdem z Trump Tower do sídla Organizace spojených národů. Ve svém projevu hodlá vyzdvihnout kroky své administrativy při řešení globálních výzev včetně íránského jaderného programu. Očekává se rovněž, že opětovně vznese výhrady vůči fungování OSN a některým členským státům. Jeho kritika se má týkat především témat spojených s klimatickou změnou, migrací, energetickými zásobami a umělou inteligencí.

Program amerického prezidenta zahrnuje kromě hlavního projevu sérii navazujících bilaterálních jednání s předními světovými lídry. Trump se má setkat s premiéry Velké Británie a Japonska, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i se zástupci států Perského zálivu. Součástí jeho programu je také oficiální podpis dohody týkající se statusu Grónska. Všechna tato jednání podtrhují intenzivní diplomatickou aktivitu v sídle světové organizace.

Některá z plánovaných setkání a doprovodných akcí se uskuteční bez přítomnosti televizních štábů novinářského sboru Bílého domu. Zástupci médií se rozhodli tyto události neposkytovat zpravodajsky na znamení solidarity se stanicí CNN. Americká administrativa totiž této stanici společně s portály Politico a MSNOW zakázala přístup do Bílého domu. Tento krok vyvolal napětí mezi novinářskou obcí a americkou prezidentskou kanceláří.

Výroční zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů se koná v rámci svého osmdesátého prvního ročníku za účasti téměř 130 světových lídrů. Hlavní téma letošního setkání se zaměřuje na obnovu důvěry a řízení transformace ve prospěch všech členských států. Program zahájil generální tajemník OSN António Guterres přednesením své výroční zprávy. Kromě Donalda Trumpa a Andyho Burnhama přednese svůj projev před shromážděním také francouzský prezident Emmanuel Macron.

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Zdroj: Libor Novák

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