Extrémní počasí nejvíc odnesou nejchudší země. Klima se nezlepší, ani když zastavíme oteplování, varují vědci

Nejchudší země světa a tropické oblasti budou mezi posledními, které pocítí přínosy případného dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů. Nová studie australských vědců podle webu The Guardian ukazuje, že nerovnoměrné dopady klimatické krize nevymizí ani v případě naplnění cílů Pařížské dohody. Zvrácení těchto regionálních rozdílů by podle odborníků mohlo trvat několik desetiletí i při aktivním odčerpávání oxidu uhličitého z atmosféry.
Nárůst teplot v tropických oblastech byl v poměru k jejich historickému teplotnímu rozpětí výraznější než ve vyšších zeměpisných šířkách. Mezi oblasti s mírnějším relativním oteplením patří bohatší státy v Evropě a Severní Americe, které historicky vyprodukovaly většinu emisí. Tropické ekosystémy jsou přitom vůči změnám zranitelnější, protože se vyvinuly v daleko užším teplotním pásmu. Místní prostředí, jako jsou například korálové útesy, tak bude negativním dopadům čelit po podstatně delší dobu.
Výzkum publikovaný ve vědeckém časopise Environmental Research Letters vedl Andrew King z Melbournské univerzity. Vědecký tým využil tři sady počítačových modelů k předpovědi pravděpodobných teplotních změn po dosažení čisté nuly. Výsledky fyzikálních modelů výzkumníci následně porovnali s daty o hrubém domácím produktu jednotlivých států. Analýza potvrdila přímou souvislost mezi nízkým ekonomickým výkonem země a vyšší dlouhodobou zranitelností vůči klimatickým změnám.
Podle Andrewa Kinga bude nerovnost v regionálním oteplování přetrvávat neomezeně dlouho, pokud lidstvo půjde pouze cestou těsného dosažení čisté nuly. Bohatší státy, které problém většinově způsobily, nepatří k nejvíce ohroženým regionům. Oblasti s minimálním podílem na historických emisích naopak ponesou největší břemeno dalšího růstu teplot. King zdůraznil, že osud chudších rovníkových oblastí závisí na celkovém množství skleníkových plynů vypuštěných před dosažením emisní neutrality.
Uhlík vypuštěný do atmosféry v ní zůstává po celá staletí, což znemožňuje vzniklé škody snadno odčinit. Rychlejší dosažení nulových emisí je proto zásadní pro omezení dlouhodobého oteplování v období po dosažení neutrality. Včasné ukončení emisí představuje podle vědců hlavní způsob, jak prohlubování klimatické nerovnosti stlačit na minimum. V opačném případě budou tropické národy čelit trvalému teplotnímu tlaku i poté, co se globální emise zastaví.
Zveřejnění studie se časově shoduje s novou zprávou Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Dokument vypracovaný ve spolupráci s Centrem Petera McMullina pro otázky osob bez státní příslušnosti upozorňuje na rostoucí riziko ztráty státní příslušnosti v důsledku klimatické krize. Extrémní dopady klimatu již nyní ohrožují existenci některých tichomořských ostrovních států, které přicházejí o území kvůli stoupající hladině moří. Zpráva proto vyzývá mezinárodní společenství k podpoře zachování státnosti ohrožených zemí.
Klimatické katastrofy, jako jsou rozsáhlé požáry, povodně a stoupající moře, nutí obyvatele k opuštění domovů a zvyšují riziko jejich vysídlení. Úřad OSN v současnosti odhaduje globální počet osob bez státní příslušnosti na čtyři a půl milionu, skutečné číslo je však podle autorů zprávy pravděpodobně vyšší. Oficiální statistiky tyto osoby často nezahrnují, což vede k jejich přehlížení. Docentka Radha Govilová uvedla, že existuje přímá korelace mezi regiony nejvíce zasaženými klimatickou krizí a výskytem osob bez státního občanství.
Zpráva OSN doporučuje pomoci ohroženým zemím s digitalizací evidencí občanství, aby se předešlo ztrátě dokumentů během živelních pohrom. Odborníci rovněž zdůrazňují potřebu zajistit udílení státního občanství dětem, které během katastrof přijdou o rodiče. Rizika pro děti se zvyšují v zemích, kde matky nemají stejné právo předávat své občanství potomkům jako otcové. Autoři dokumentu zdůrazňují, že navržená administrativní opatření jsou plně uskutečnitelná a mohou riziku hromadné ztráty státní příslušnosti předejít.
Související
Počasí: Svět zažil nejteplejší srpen v historii. Hranice k odvrácení nejhorších dopadů klimatické krize padla
OSN: Svět už není schopen dodržet hranici globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Knihovnu nahradí jiná knihovna. Havlová oznámila, komu dala licenci na Havla
před 1 hodinou
Pitva potvrdila podezření. Policie odloží případ ztracených osob na jezeře Most
před 2 hodinami
Plzeň se stále hledá. Úvodní duel Evropské ligy se Saint-Gilloise jasně prohrála
Aktualizováno před 2 hodinami
Trump v OSN hájil konflikt s Íránem. Konec války na Ukrajině je prý za rohem
před 3 hodinami
Vyšla speciální pětitisícová bankovka. ČNB si připomíná vznik centrální banky
před 4 hodinami
Ukrajina na půdě OSN obviní Rusko z úmyslného vyvolání humanitární katastrofy v Chersonské oblasti
před 5 hodinami
Extrémní počasí nejvíc odnesou nejchudší země. Klima se nezlepší, ani když zastavíme oteplování, varují vědci
před 5 hodinami
Trump chystá sankce proti celému Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu
před 6 hodinami
Napraví vyostřené vztahy? Burnham se v OSN poprvé sejde s Trumpem
před 7 hodinami
Světoví lídři se schází v sídle OSN. Očekává se Trumpův projev
před 8 hodinami
Litva vypracovala evakuační plány pro případ útoku Ruska
před 9 hodinami
Přestaňte vyzbrojovat jemenské povstalce, vyzvaly Írán v OSN státy G7
před 9 hodinami
Přestáváme pokrývat Trumpovy akce, oznámila přední americká média. Bílý dům si založil vlastní televizi
před 10 hodinami
STAN je nejsilnější opoziční stranou, potvrzuje průzkum. Motoristé by se nedostali do Sněmovny
před 11 hodinami
Británie se začala chystat na válku. Vláda vyzvala k přípravě na konflikt a rozsáhlá omezení života
před 12 hodinami
Debaty o "připojení" k EU rezonují Kanadou. Mladí se těší na studium, starší na dovolenou
před 13 hodinami
Počasí na nadcházející měsíc: Do Česka dorazí babí léto, výrazně se oteplí
včera
Trump se v OSN sejde se Zelenským. Bude tlačit na ukončení útoků na energetickou infrastrukturu
včera
Skupina 22 zemí přijala v OSN deklaraci o regulaci umělé inteligence
včera
Guterres končí. Hledání nového šéfa OSN probíhá pod tlakem Trumpa
Tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa nutí Organizaci spojených národů k zásadní revizi jejího fungování pod hrozbou výrazného omezení vlivu či rozpočtu. Tato situace se promítá do probíhajícího výběru nového generálního tajemníka, o jehož křeslo zatím soupeří sedm uchazečů. Snaha získat přízeň Bílého domu je u kandidátů patrná v jejich veřejných prohlášeních i programech. Současná hlava organizace António Guterres opustí svůj úřad po skončení druhého pětiletého funkčního období.
Zdroj: Libor Novák