Kyjev provedl útok na logistické centrum Wildberries vzdálené 2000 km od ukrajinských hranic

Ukrajinské drony provedly v pátek brzy ráno útok na logistické centrum společnosti Wildberries v ruském Jekatěrinburgu. Tento zásah vyvolal v rozlehlém areálu silný požár a potvrdil rostoucí dosah ukrajinských bezpilotních systémů hluboko v ruském vnitrozemí. Společnost posléze potvrdila, že zasažené zařízení spravuje společný podnik RWB, který řídí veškeré logistické operace.
Samotný útok se odehrál ve vzdálenosti přesahující dva tisíce kilometrů od ukrajinských hranic, což z něj činí jednu z nejvzdálenějších operací tohoto druhu. Ruský prezidentský plnomocník Arťom Žoga uvedl, že z ohroženého místa se podařilo včas evakuovat zhruba osm set lidí. Zaměstnanci opustili prostory ještě před dopadem dronů a vedení podniku ihned přesměrovalo veškeré zásilky do jiných skladů. Záchranné složky naštěstí na místě neregistrují žádné oběti na životech ani vážná zranění.
Gubernátor Sverdlovské oblasti Denis Pasler vyhlásil kvůli hrozbě bezpilotních letounů noční protileteckou pohotovost pro celý region. Místní úřady rovněž na přechodnou dobu omezily provoz na jekatěrinburgském letišti Koltsovo, odkud byly veškeré lety dočasně odkloněny. Omezení se však podařilo odvolat hned následující ráno po prověření situace. Ukrajinské monitorovací kanály navíc zveřejnily na sociálních sítích záběry, které měly zachycovat samotný náraz dronu a hustý dým stoupající nad objektem.
Nejnovější incident v Jekatěrinburgu přitom navazuje na celou sérii úderů proti této retailové síti, které probíhají již od poloviny července. Podle zjištění ruského nezávislého portálu Agentstvo čelilo podobným útokům už více než dvacet firemních skladů napříč Ruskem. Tyto opakované akce způsobují firmě obrovské materiální škody a ochromují distribuční řetězce. Ruská vláda proto v reakci na krizi údajně zvažuje zavedení speciálních finančních injekcí a daňových úlev.
Mezi nejvíce postižená zařízení patřil také obří sklad v Tule, který musel po zásahu zcela přerušit svůj provoz. Tento strategický hub se stal již osmým z patnácti největších logistických center společnosti, která po útocích vyřadily plameny z provozu. Další sklady v Moskevské, Krasnodarské nebo Samarské oblasti zůstávají i nadále uzavřené a dosud neobnovily činnost. Zahraniční média informovala, že ruský kabinet zvažuje také státní půjčky na podporu poškozených prodejců.
Zástupci ukrajinské strany opakovaně deklarují, že sklady Wildberries se stávají terčem oprávněně kvůli údajné podpoře ruských ozbrojených sil. Společnost jakékoliv zapojení do armádní logistiky či financování války ze strany státních věřitelů striktně popírá. Přesto se infrastruktura internetového prodejce ocitá v přímém ohrožení a čelí neustálému tlaku ze vzduchu. Úřady se snaží situaci stabilizovat, ale další možné údery vyvolávají mezi vedením firmy velké obavy.
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Zdroj: Lucie Podzimková