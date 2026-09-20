Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové

Po meteorologickém začne v nadcházejícím týdnu i astronomický podzim. Podle meteorologů se však pravděpodobně dočkáme babího léta. Uvedli to na facebookovém profilu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Babí léto se vyznačuje slunečným a stabilním počasím beze srážek a teplem, ale také ranními mlhami či velkými rozdíly v teplotách během jediného dne. Nevyskytne se sice každý rok, ale letos je šance poměrně vysoká.
"Modely už začínají naznačovat, že by se přibližně za týden měla usadit nad východními či jihovýchodními oblasti Evropy rozsáhlá a stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu. Ta podpoří příliv teplého vzduchu do prostoru střední Evropy od jihozápadu," vysvětlili meteorologové na sociální síti.
Během příštího víkendu by se tak nejvyšší odpolední teploty mohly přes den pohybovat i nad 20 °C. Pokud se do Česka dostane velmi teplý vzduch, vystoupají maxima až k letním 25 °C. Experti nicméně upozorňují, že je zároveň třeba počítat i s přízemními mrazíky a mlhami.
"Jak dlouhé případné období babího léta bude, to se teprve uvidí a další detaily se samozřejmě ještě budou upřesňovat," vzkázali meteorologové.
Podle aktuálních výstupů meteorologických modelů by se střed tlakové výše měl nacházet přibližně nad Ukrajinou. Zejména v jihozápadní Evropě může být dosaženo velmi vysokých teplot.
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Zdroj: Lucie Podzimková