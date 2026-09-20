Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 10:49

Podzim, ilustrační fotografie.
Podzim, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Po meteorologickém začne v nadcházejícím týdnu i astronomický podzim. Podle meteorologů se však pravděpodobně dočkáme babího léta. Uvedli to na facebookovém profilu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Babí léto se vyznačuje slunečným a stabilním počasím beze srážek a teplem, ale také ranními mlhami či velkými rozdíly v teplotách během jediného dne. Nevyskytne se sice každý rok, ale letos je šance poměrně vysoká. 

"Modely už začínají naznačovat, že by se přibližně za týden měla usadit nad východními či jihovýchodními oblasti Evropy rozsáhlá a stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu. Ta podpoří příliv teplého vzduchu do prostoru střední Evropy od jihozápadu," vysvětlili meteorologové na sociální síti.

Během příštího víkendu by se tak nejvyšší odpolední teploty mohly přes den pohybovat i nad 20 °C. Pokud se do Česka dostane velmi teplý vzduch, vystoupají maxima až k letním 25 °C. Experti nicméně upozorňují, že je zároveň třeba počítat i s přízemními mrazíky a mlhami. 

"Jak dlouhé případné období babího léta bude, to se teprve uvidí a další detaily se samozřejmě ještě budou upřesňovat," vzkázali meteorologové. 

Podle aktuálních výstupů meteorologických modelů by se střed tlakové výše měl nacházet přibližně nad Ukrajinou. Zejména v jihozápadní Evropě může být dosaženo velmi vysokých teplot. 

před 7 hodinami

Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat

Související

Podzim, ilustrační fotografie.

Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat

Příští víkend bude tím prvním během astronomického podzimu a zároveň bude prodloužený o pondělní státní svátek. Meteorologové sice zatím vidí pouze do neděle, ale mají dobré zprávy. Teploty by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) měly vystoupat nad 20 stupňů. 
Ilustrační foto

Počasí se příští týden výrazně ochladí. V noci budou až 2 stupně, hrozí přízemní mrazíky

Česko čeká v úvodu příštího týdne chladné a větrné počasí doprovázené přeháňkami, které zasáhnou zejména sever a severovýchod území. Postupně však bude oblačnosti i srážek ubývat a v polovině týdne přijdou jasné noci s ojedinělými přízemními mrazíky. V závěru týdne se pak teploty začnou vracet k příjemnějším hodnotám a denní maxima dosáhnou až k jednadvaceti stupňům Celsia.

Více souvisejících

Počasí Podzim ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 14 minutami

Karel Havlíček

Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv

Babišova vláda se chystá obnovit opatření za účelem zastropování vysokých cen pohonných hmot. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v nedělním vydání Partie na stanici CNN Prima News. Lidem budou vládní kroky představeny po pondělním jednání kabinetu. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

AC Sparta Praha

V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné

Několik dní poté, co Sparta přikročila v reakci na nevydařený vstup do nové sezóny ke změně v realizačním týmu, kdy povolala zpět do svých služeb Christiana Clarupa, se začala objevovat spekulace o tom, že by mohl po mohutných odchodech nedávných opor Spartu opustit i kouč Brian Priske. To proto, že o devětačtyřicetiletého dánského stratéga měl projevit zájem bundesligový Mönchengladbach. Alespoň o tom psal dánský web tipsbladet.dk. Samotný kouč se nikterak k zájmu z Německa nevyjádřil, jen řekl, že je momentálně rád na pražské Letné.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

NATO

NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska

NATO poprvé reagovalo na uzavření dohody mezi USA a Dánskem ohledně Grónska. Aliance vítá, že došlo k domluvě, které se snažil dosáhnout především americký prezident Donald Trump. Právě on ji také oznámil na sociální síti. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Podzim, ilustrační fotografie.

Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat

Příští víkend bude tím prvním během astronomického podzimu a zároveň bude prodloužený o pondělní státní svátek. Meteorologové sice zatím vidí pouze do neděle, ale mají dobré zprávy. Teploty by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) měly vystoupat nad 20 stupňů. 

včera

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Letošní volby se blíží. Ministerstvo spouští novou kampaň

V říjnu se uskuteční volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu. Kromě standardní volební přípravy a metodické pomoci samosprávám realizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Digitální a informační agenturou zátěžový test eDokladů a připravilo pro podzimní volby edukační kampaň. Ministerstvo o kampani informovalo na webu. 

včera

včera

včera

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchodci si ještě mohou zajistit tištěné oznámení o valorizaci

Důchodci mohou až do 30. září požádat o zaslání valorizačního oznámení v tištěné podobě pro nadcházející lednovou valorizaci. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Klienti, kteří již v minulosti o zasílání tištěného oznámení požádali, nemusí žádost podávat znovu. 

včera

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta reagovala na nevydařený vstup do sezóny. Dva asistenty nahradila navrátilcem Clarupem

V úvodu nové fotbalové sezóny 2026/27 nezažívají sparťané nejúspěšnější začátek. Naopak ten nejhorší, který dokonce překonává i ten z nechvalně proslulé sezóny s trenérem Andreou Stramaccionim. Fanoušci ji přičítají pozdním nákupům a přestavbě mužstva, což dávají za vinu především sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému. Jenže ten zatím ve vedení pražské Sparty zůstává a naopak ukázal na jiné lidi, kteří tak špatný vstup do sezóny odnesli. 

včera

V Rusku pokračují volby. Moskva hlásí problémy, na vině má být útok

Rusové přiznali komplikace během probíhajících parlamentních voleb. Podle představitelů centrální volební komise došlo v noci k útoku na volební systém v Moskvě. Útok má nadále pokračovat, informovala ruská státní agentura TASS

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy