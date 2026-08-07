Trump podepsal zavedení nových cel

Libor Novák

7. srpna 2026 13:11

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Americký prezident Donald Trump podepsal nové nařízení, kterým zavádí patnáctiprocentní clo na dovážené produkty obsahující polysilikon. Toto opatření má začít platit čtvrtého prosince a jeho hlavním úkolem je podpořit domácí dodavatelské řetězce v oblasti mikročipů i solárních panelů.

Polysilikon představuje mimořádně čistou formu křemíku, která je zcela zásadní pro výrobu polovodičů nezbytných pro umělou inteligenci, moderní datová centra i solární energetiku. Washington se tímto krokem snaží omezit dominantní postavení Číny a posílit vlastní národní bezpečnost v technologickém odvětví.

Američtí výrobci dlouhodobě poukazovali na to, že čínská konkurence zaplavuje trh levnými solárními panely díky masivním státním dotacím a obcházení dřívějších obchodních cel. Ministerstvo obchodu proto stanovilo také přísné minimální dovozní ceny pro surovinu, ingoty, wafle i samotné solární články.

Peking na rozhodnutí Bílého domu reagoval ostrou kritikou a obvinil Spojené státy zneužívání státní moci pod záštitou národní bezpečnosti. Podle čínského ministerstva zahraničí takový protekcionismus pouze narušuje normální obchodní výměnu a neprospěje spotřebitelům ani podnikům.

Nové nařízení naopak přivítali zástupci domácích průmyslových podniků, jako jsou Hemlock Semiconductor či Wacker Chemie provozující továrny v USA. Podle firem tato podpora motivuje k dalším investicím do lokální infrastruktury a dlouhodobě posílí pozici země na globálním trhu.

Součástí exekutivního příkazu je rovněž možnost vytvořit speciální pobídkový program pro společnosti, které budou investovat do výstavby nových továren na zpracování polysilikonu. Administrativa tak reaguje na rostoucí globální poptávku po pokročilém hardwaru.

Celý krok USA přichází v době, kdy nejnovější data ukazují na výrazný nárůst čínského exportu podpořený technologickými produkty a umělou inteligencí. Odborníci přitom předpokládají, že globální průmysl bude i nadále silně záviset na rozvoji elektrifikace a moderních technologií.

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