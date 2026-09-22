Opilý muž zapálil dům, i když uvnitř byly děti. Teď mu hrozí vězení

Otřesným případem se během září zabývali karlovarští kriminalisté. Šestačtyřicetiletého muže z Karlovarska obvinili z poškození cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž měl před dvěma týdny zapálit dům, v němž se nacházely i děti.
Obviněný se v pondělí 7. září večer rozhodl řešit osobní spory s manželkou, se kterou již nežije. Nejdříve požil nějaký alkohol, poté se vydal na benzinku, kde si natankoval benzin. S kanystrem vyrazil do jedné menší obce na Karlovarsku.
"Když přijel k domu, měl přes zahradu dojít až ke vstupním dveřím, které se nachází na terase. U dveří poškodil skleněnou výplň, přičemž měl hořlavou látku vytvořeným otvorem vylít do vnitřního prostoru domu," uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Muže nezastavilo ani vědomí, že jej sleduje osmadvacetiletá žena, která si dům pronajímá. "Navíc se s ní v domě nacházely dvě děti. Žena měla na muže křičet a upozorňovat ho, ať to nedělá. Obviněný muž jim měl sdělit, ať dům okamžitě opustí. Následně hořlavinu zapálil," popsal mluvčí. Všichni lidé se z domu dostali v pořádku a bez zranění. Požár následně uhasili sousedé.
Obviněný muž po činu nasedl do auta, odjel na krajské policejní ředitelství a doznal se. Provedená dechová zkouška u něj potvrdila přes 1,73 promile alkoholu. Ukázalo se také, že muž má zakázáno řízení.
Způsobená škoda byla v případu předběžně odhadnuta na více než milion korun. Muž byl umístěn do vazby, v případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení.
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Zdroj: Libor Novák