Diana by měla být příkladem pro Harryho a Meghan, míní bratr zesnulé princezny

Velkou Británií v posledních dnech hýbe dění kolem nové knihy o princezně Dianě, jejímž autorem je bratr zesnulé Charles Spencer. Kromě toho, že se dostal do křížku s králem Karlem III., respektive Buckinghamským palácem, se nyní vyjádřil i k situaci prince Harryho a jeho ženy Meghan.
Spencer konkrétně vyjádřil přesvědčení, že dvojice, která se nedávno po letech opět usadila na Britských ostrovech, je ze strany některých médií podrobena stejnému zacházení jako jeho zesnulá sestra a maminka princů Harryho a Williama.
"Pokud se podíváte na článek v bulváru o Dianě nebo o páru, který zmiňujete, Harrym a Meghan, tak víte, že (novináři) umějí být velmi, velmi nepříjemní," konstatoval Spencer v exkluzivním rozhovoru pro britskou stanici BBC. "Myslím, že by se lidé měli poučit z příkladu Diany," podotkl.
Dianin bratr zdůraznil, že není veřejným obhájcem vévody a vévodkyně ze Sussexu. "Nejsem tady, abych mluvil za Harryho a Meghan, ale za každého, komu se takovým způsobem denně ničí život," dodal Spencer.
Princ Harry a jeho americká manželka Meghan se nedávno přestěhovali ze Spojených států amerických zpátky do Velké Británie. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nadále nejsou pracujícími členy královské rodiny.
Harry a Meghan jsou na volné noze od února 2021, kdy opustili institut královské rodiny. V posledních letech i s dětmi žili v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států.
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Princ Harry , Meghan Markleová , Princezna Diana , Noviny / tisk , Velká Británie
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Zdroj: Libor Novák