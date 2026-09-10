Harry a Meghan už spílají královi. Mají problém s jeho dopisem na úřady

Princ Harry a jeho žena Meghan se poprvé vyjádřili k dopisu, který král Karel III. poslal úřadům či armádě, aby ujasnil, jaká je role navrátivších se členů jeho rodiny poté, co se přistěhovali z USA zpátky do Velké Británie. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu neskrývají překvapení.
Podle mluvčího páru byli Harry a Meghan překvapeni dopisem, který byl jménem panovníka odeslán za účelem, aby bylo jasné, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu nadále nebudou pracujícími členy královské rodiny. Mluvčí zmínil, že dvojice o psaní nebyla informována s předstihem.
Zdroje britské stanice BBC z útrob monarchie nicméně tvrdí, že princ a jeho manželka věděli o dopise předtím, než byl zveřejněn. Překvapení páru pravděpodobně spočívá v tom, že neměli dostatek času na reakci, domnívá se BBC.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nadále nebudou pracujícími členy královské rodiny, píše se v dopise adresovaném vládním úřadům či představitelům armády. Monarchie chtěla prostřednictvím dopisu deklarovat, že mladší syn krále s manželkou budou na veškerých akcích vystupovat jako soukromé osoby, nikoliv jako zástupci královské rodiny. Nadále také nemohou používat tituly Jeho a Její královská Výsost.
Harry a Meghan v srpnu oznámili, že se přestěhují ze Spojených států amerických do Londýna, kde mají zakotvit v rezidenci v okolí Londýna, která nepatří královské rodině. Sourozenci Archie a Liliber mají na Ostrovech nastoupit do školy.
Král Karel III. byl o návratu dvojice informován. Panovník poslední události vítá, protože věří, že bude mít více příležitostí se vidět s mladším potomkem a vnoučaty. O všem byli informováni i princ William a jeho manželka Kate. Podle dostupných informací není v plánu, že by se manželé opět stali pracujícími členy královské rodiny. Nijak se nemá změnit ani oficiální status prince Harryho a jeho manželky, kteří tak nadále budou soukromými osobami.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou na volné noze od února 2021, kdy opustili institut královské rodiny. V posledních letech i s dětmi žili v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států.
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Zdroj: Libor Novák