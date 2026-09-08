Karel III. napsal dopis, aby bylo jasno. Jde o Harryho a Meghan

Britská monarchie se snaží vypořádat s návratem prince Harryho a jeho ženy Meghan do Velké Británie. Král Karel III. v dopise ujistil například politiky či úředníky, že jeho mladší syn s manželkou jsou i nadále soukromými osobami, které nemají být spojovány s královskou rodinou.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nadále nebudou pracujícími členy královské rodiny, píše se v dopise adresovaném vládním úřadům či představitelům armády. Informovala o tom britská veřejnoprávní stanice BBC, podle kterého psaní obdržel i tým prince Harryho a jeho ženy Meghan.
Monarchie chce prostřednictvím dopisu deklarovat, že mladší syn krále s manželkou budou na veškerých akcích vystupovat jako soukromé osoby, nikoliv jako zástupci královské rodiny. Nadále také nemohou používat tituly Jeho a Její královská Výsost.
Harry a Meghan v srpnu oznámili, že se přestěhují ze Spojených států amerických do Londýna, kde mají zakotvit v rezidenci v okolí Londýna, která nepatří královské rodině. Sourozenci Archie a Liliber mají na Ostrovech nastoupit do školy.
Král Karel III. byl o návratu dvojice informován. Panovník poslední události vítá, protože věří, že bude mít více příležitostí se vidět s mladším potomkem a vnoučaty. O všem byli informováni i princ William a jeho manželka Kate. Podle dostupných informací není v plánu, že by se manželé opět stali pracujícími členy královské rodiny. Nijak se nemá změnit ani oficiální status prince Harryho a jeho manželky, kteří tak nadále budou soukromými osobami.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou na volné noze od února 2021, kdy opustili institut královské rodiny. V posledních letech i s dětmi žili v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států.
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Král Charles III. (Karel III.) , Princ Harry , Meghan Markleová , královská rodina (gbr) , Velká Británie
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Zdroj: Libor Novák