Izrael stále neví, kdo stojí za pokusem o únos letadla

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že je zatím příliš brzy na závěry, kdo stojí za incidentem na palubě letadla společnosti FlyDubai směřujícího do Tel Avivu. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon událost označil za teroristický útok vyvolaný radikálním jednotlivcem, přičemž zdůraznil úmysl letadlo poslat k zemi. Společnost flydubai v reakci na událost dočasně pozastavila všechny své lety do Izraele i v opačném směru. Aerolinky zároveň vyzvaly všechny strany, aby se zdržely předčasných spekulací, dokud úřady nezjistí kompletní fakta.
Celý incident se odehrál v momentě, kdy jeden z pilotů v pilotní kabině pobodal druhého ve zjevné snaze převzít kontrolu nad strojem. Na palubě letadla z Dubaje do Tel Avivu se v té chvíli nacházelo více než 170 cestujících, většinou občanů Izraele. Několik pasažérů zareagovalo na nastalou situaci mimořádně odvážně a proniklo přímo do kokpitu. Podařilo se jim útočníka přemoci ve chvíli, kdy se letadlo prudce řítilo k zemi. Pasažéři spolu s posádkou stroj stabilizovali a letadlo následně nouzově přistálo v Saúdské Arábii.
Izraelský premiér v rozhovoru pro televizi Fox News zdůraznil, že vyšetřovatelé musejí odhalit pozadí útočníka i případné spolupachatele. Na otázku týkající se možné spojitosti s Íránem však upozornil, že na podobné závěry je v tuto chvíli ještě brzy. Podle Netanjahua podezřelého pilota aktuálně vyslýchají saúdskoarabské úřady. Očekává se jeho brzké předání do Spojených arabských emirátů, odkud stroj původně odstartoval. Izraelský premiér již dříve hovořil s prezidentem Spojených arabských emirátů, který souhlasil se zapojením izraelských výslechových týmů.
Izraelští představitelé pod podmínkou anonymity uvedli, že útočníkem byl občan Ománu. Oficiální místa v Ománu ani ve Spojených arabských emirátech se k této informaci bezprostředně nevyjádřila. Izraelské ministerstvo zahraničí později informovalo své diplomaty po celém světě, že šlo o pokus o teroristický útok namířený proti Izraelcům, Spojeným arabským emirátům a takzvaným Abrahámovským dohodám. Tyto dohody v roce 2020 normalizovaly vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi.
K celé situaci se vyjádřil také americký prezident Donald Trump po telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem. Trump novinářům v Oválné pracovně řekl, že okolnosti události zůstávají nadále nejasné. Podle jeho slov se zdá, že druhý pilot byl možná terorista, nebo šílenec, který pobodal kapitána. Izraelský premiér i další světoví lídři vyjádřili uznání cestujícím a posádce za jejich odvahu během dramatu ve vzduchu.
Úřad izraelského premiéra zveřejnil videozáznam rozhovoru Netanjahua s jedním ze zasahujících pasažérů, instalatérem Yanivem Hayounem. Hayoun detailně popsal moment, kdy cestující uslyšeli výkřiky a pocítili náhlou změnu tlaku v kabině během prudkého klesání stroje. Po vniknutí do kokpitu našli útočníka přímo u řídicího pultu. Hayoun uvedl, že útočníka okamžitě uchopil do kravaty a jako první ho vytáhl z pilotní kabiny ven.
Zatímco ostatní cestující s útočníkem na palubě zápasili, Hayoun se chopil řízení a zatáhl za něj způsobem, který dříve viděl v televizi. Následně se kormidla ujali další přítomní členové posádky a situaci definitivně uklidnili. Pobodaným pilotem byl indický občan kapitán Smit Machchhar. Právě on dokázal vyslat tísňový signál a odemknout dveře do kokpitu, čímž umožnil pasažérům rychle zasáhnout.
Indický premiér Naréndra Módí na sociální síti X označil kapitána Machchhara za hrdinu. Prohlásil, že pilot i přes vážná zranění a tváří v tvář nejvyššímu nebezpečí projevil obrovskou odvahu a odhodlání chránit životy ostatních. Podle Módího jeho statečnost zachránila stovky lidí a zabránila obrovské tragédii. Kapitán Machchhar se v současnosti zotavuje v nemocnici v saúdskoarabském městě Tabúk, kde letadlo bezpečně přistálo.
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Zdroj: Libor Novák