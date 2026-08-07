Thajskem otřásl krvavý incident. Student zabil nejméně šest lidí

Thajskem v pátek otřásl mimořádně krvavý incident, když mladistvý střelec zaútočil na střední škole v provincii Nonthaburi na předměstí Bangkoku. Podle vyjádření policie začalo násilné řádění poté, co podezřelý čtrnáctiletý chlapec údajně usmrtil své prarodiče v jejich domě a následně zamířil do vzdělávací instituce.
Na samotné střední škole Debsirin Nonthaburi, která čítá asi tři tisíce studentů, si střelba vyžádala nejméně šest lidských životů. Mezi oběťmi jsou tři učitelé a tři žáci, přičemž nejmladšímu z nich bylo pouhých dvanáct let. Dalších více než dvacet osob utrpělo různá zranění a devět z nich nadále zůstává v kritickém stavu.
Vyděšení studenti se během ostrých výstřelů tísnili pod svými lavicemi a hledali bezpečí ve třídách, zatímco záchranáři na místě popsali naprostý chaos. Útočník k činu využil střelnou zbraň patřící jeho dědečkovi a pálil v areálu školy, dokud situaci dostatečně neohraničily a nezvládly přivolané policejní složky. Panika zachvátila také rodiče, kteří ve velkém spěchali před brány areálu.
Přesné motivy činu dosud nebyly zcela objasněny a úřady nadále zjišťují, jak se mladík ke zbrani dostal. Přestože první zprávy hovořily o tom, že útočník spáchal sebevraždu, policie později potvrdila, že žije a v kritickém stavu podstupuje nezbytnou lékařskou péči. Lékaři v nemocnici vynakládají maximální úsilí na záchranu jeho života.
Tragická událost hluboce zasáhla celou zemi a vyvolala okamžitou vlnu soustrasti na nejvyšších politických místech. Thajský premiér Anutin Charnvirakul vyjádřil nad ztrátou nevinných životů obrovské zděšení a označil incident za naprosto neomluvitelný čin. Vyjádřil rovněž hlubokou soustrast všem pozůstalým rodinám zasaženým touto hroznou tragédií.
Okolo školy se v průběhu dne hromadili vyděšení rodiče, kteří ve strachu o své potomky spěchali na místo neštěstí. Záchranné vozy mezitím nepřetržitě převážely zraněné do okolních nemocnic, zatímco panika a hluboký smutek doléhaly na celé místní společenství. Svědci z řad studentů popisovali děsivé okamžiky, kdy zpočátku slýchali rány připomínající petardy.
Páteční útok opět oživil vážnou celospolečenskou debatu o vysoké míře civilního držení zbraní v zemi. Thajsko se totiž dlouhodobě potýká s poměrně vysokým počtem střelných zbraní v oběhu a statistiky řadí tuto oblast k těm, které v regionu registrují mnoho násilných incidentů. Odborníci proto volají po přísnějších kontrolách.
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Zdroj: Lucie Podzimková