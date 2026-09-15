Kinetická, manipulační, nebo protidružicová? Experti řeší, jakou zbraň mohly USA umístit na oběžnou dráhu

Libor Novák

15. září 2026 21:59

Satelit, ilustrační foto
Satelit, ilustrační foto Foto: Pixabay

Americké úřady oficiálně nepotvrdily konkrétní typ ani přesné technické parametry zbraně, kterou Spojené státy vyslaly na oběžnou dráhu Země. Ministr letectva Troy Meink pouze uvedl, že nasazení tohoto systému bylo nutné k ochraně amerických sil před nepříatelskými akcemi, žádné podrobnosti o schopnostech zařízení však neposkytl. 

Bezpečnostní analytici a odborníci na vesmírné vojenství nicméně na základě současných technologických možností sestavili přehled pravděpodobných variant, o jaký systém by se mohlo jednat, píše server BBC.

Nejčastěji skloňovanou možností je systém určený pro elektronický boj a rušení rádiového či datového signálu. Jedná se o nedestruktivní protidružicovou zbraň, která je schopna přerušit komunikaci mezi cizím satelitem a pozemním řídicím střediskem. Bez funkčního spojení se družice stává v podstatě nepoužitelnou, aniž by došlo k jejímu fyzickému poškození.

Další pravděpodobnou variantou je takzvaný inspekční nebo manipulační satelit, který dokáže v těsné blízkosti manévrovat kolem cizích objektů. Tato technologie umožňuje k cizí družici přistoupit, uchopit ji pomocí mechanického ramene a následně ji odtáhnout na jinou oběžnou dráhu nebo ji zcela vychýlit z určené trasy.

Za méně pravděpodobnou, avšak stále možnou variantu odborníci považují kinetickou zbraň. Tento typ zařízení vypouští projektil, který do cizího satelitu narazí ve vysoké rychlosti a fyzicky ho zničí. Hlavním důvodem, proč je tato možnost považována za rizikovou, je obrovské množství vesmírného odpadu, které při takovém nárazu vzniká a následně ohrožuje i ostatní objekty na oběžné dráze.

Sami odborníci zdůrazňují, že militarizace vesmíru není novým jevem a sahá až do šedesátých let minulého století, kdy Sovětský svaz testoval satelity schopné ničit jiné objekty pomocí šrapnelů. V současnosti využívají pokročilé armády satelity k průzkumu, zabezpečené komunikaci, detekci startu raket nebo k přesnému navádění zbraní na pozemní cíle.

Čína, Rusko i Indie již v minulosti vyvinuly různé typy protidružicových zbraní. Rusko navíc disponuje pozemními i ze vzduchu odpalovanými střelami schopnými zasáhnout objekty na nízké oběžné dráze, a v krajním případě by mohlo použít i jadernou zbraň, jejíž elektromagnetický impuls by vyřadil z provozu většinu nechráněných satelitů.

Americké oznámení o rozmístění zbraně na oběžné dráze tak analytici chápou především jako politický a strategický signál. Jde o přímou reakci na masivní modernizaci čínských i ruských vojenských schopností ve vesmíru z posledních let. Jelikož Čína výrazně navýšila počet svých vojenských satelitů, vytvořila tím pro americké síly řadu potenciálních cílů, což vedlo k vyšší potřebě vytvořit protiváhu přímo v kosmu.

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