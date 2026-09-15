Další tvrdá prohra. Trumpovo jméno na Kennedyho centrum nesmí, rozhodl soud

Soudce federálního soudu ve Washingtonu zablokoval snahu správní rady Centra Johna F. Kennedyho pro múzická umění navrátit na budovu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Krátce po vynenesení soudního rozhodnutí správní rada centra odhlasovala uzavření celého komplexu z důvodu plánované rekonstrukce a finančních potíží.
Soudce Christopher Cooper ve svém rozhodnutí podle CNBC uvedl, že jakékoli umísťování pamětních nápisů nebo přejmenování areálu bez souhlasu amerického Kongresu je v rozporu se zákonem. Rozhodnutí navazuje na květnový verdikt stejného soudce, který nařídil odstranění Trumpova jména z fasády budovy, kam ho rada umístila koncem minulého roku.
Správní rada centra, v jejímž čele stojí sám prezident, se pokusila prosadit nový nápis s odkazem na Trumpovy zásluhy o renovaci objektu a plánovala po něm pojmenovat přilehlé prostranství. Ministerstvo spravedlnosti u soudu argumentovalo, že absence prezidentova jména na budově odradí dárce a ohrozí financování provozu. Soudce však tyto argumenty odmítl jako nepodložené.
Právní krok proti záměrům správní rady iniciovala demokratická poslankyně Joyce Beattyová, která je členkou rady centra. Podle jejích zástupců soudní verdikt opětovně potvrdil, že platné zákony platí pro všechny a centrum má sloužit jako památník výhradně prezidentu Johnu F. Kennedymu.
V reakci na vývoj situace správní rada na úterním zasedání schválila rozhodnutí uzavřít kulturní centrum pro veřejnost na dobu neurčitou. Oficiálním důvodem k tomuto kroku je zahájení nutných stavebních úprav a řešení finanční situace instituce.
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Zdroj: Jan Hrabě