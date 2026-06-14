Pavel kondoloval thajskému králi, jehož nejstarší dcera zemřela v nemocnici

Thajsko v týdnu zasáhla smutná zpráva, na kterou kondolencí reagoval i český prezident Petr Pavel. Ve věku pouhých 47 let zemřela princezna Bajrakitiyabha, která strávila poslední roky života v kómatu kvůli vážným zdravotním problémům.
Bajrakitiyabha byla nejstarší dcerou thajského krále Mahá Vatčirálongkóna a v minulosti působila jako velvyslankyně rodné země na Slovensku, v Rakousku či Slovinsku. Královský palác o jejím úmrtí informoval v pátek.
Princezna strávila poslední více než tři roky života v nemocnici kvůli závažné břišní infekci. Lékaři ji hospitalizovali v prosinci 2022, kdy náhle upadla do bezvědomí. Od té chvíle se zdravotní stav členky královské rodiny jen zhoršoval.
Z Pražského hradu již zamířila kondolence do Thajska. "Vaše Veličenstvo, s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Její Královské Výsosti princezny Bajrakitiyabha Narendiradebyavati," uvedl český prezident Petr Pavel v telegramu.
Pavel označil zesnulou princeznu za výraznou osobnost veřejného života, která své schopnosti a energii po mnoho let věnovala službě království a jeho občanům. "Její oddanost spravedlnosti, právnímu státu a pomoci těm nejzranitelnějším si získala respekt doma i v zahraničí," konstatovala hlava státu.
"Dovolte mi, abych Vám jménem občanů České republiky, své ženy Evy i svým vlastním vyjádřil upřímnou soustrast. V této těžké chvíli myslím na Vás, členy královské rodiny i všechen lid Thajského království. Přijměte, prosím, výraz mé nejhlubší soustrasti," dodal Pavel.
12. června 2026 10:09
Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu
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Zdroj: Lucie Podzimková