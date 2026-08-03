Neumím si to představit. Macinka promluvil o Pavlovi a dalším summitu NATO

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prohlásil, že prezident Petr Pavel zneužil letošní summit NATO v rámci kampaně za znovuzvolení. Šéf diplomacie naznačil, že jeho přáním je, aby na příštím aliančním jednání už Pavel nereprezentoval Českou republiku.
"Pokud bude příští rok summit v Tiraně, bude prezident Petr Pavel už nepochybně v ostré kampani. Viděli jsme, že pro svoji kampaň byl schopen zneužít i proběhlý summit v Ankaře," uvedl Macinka v rozhovoru pro novinky.cz. "Neumím si představit tu ostudu, jak by to vypadalo, pokud by chtěl zneužít i další summit v Tiraně," podotkl.
Podle ministra zahraničních věcí je nicméně pravděpodobné, že v roce 2027 se alianční summit konat nebude. Další jednání by prý mohlo být až za dva roky. "A já pevně doufám, že toho se už zúčastní jiný prezident," poznamenal.
Macinka zmínil, že od Pavla dostal v uplynulých dnech psaní, na které odpoví. "Prezident mi poslal dopis, něco požaduje, pošlu mu odpověď. Nevím, jestli bude spokojen," svěřil se šéf Motoristů. Zároveň potvrdil, že prezident povede českou delegaci na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN v americkém New Yorku.
Vztah Pražského hradu a vlády je v současnosti poznamenán sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se v červenci uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra Andreje Babiše (ANO).
Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
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Zdroj: Libor Novák