Neumím si to představit. Macinka promluvil o Pavlovi a dalším summitu NATO

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. srpna 2026 15:52

Petr Macinka
Petr Macinka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prohlásil, že prezident Petr Pavel zneužil letošní summit NATO v rámci kampaně za znovuzvolení. Šéf diplomacie naznačil, že jeho přáním je, aby na příštím aliančním jednání už Pavel nereprezentoval Českou republiku. 

"Pokud bude příští rok summit v Tiraně, bude prezident Petr Pavel už nepochybně v ostré kampani. Viděli jsme, že pro svoji kampaň byl schopen zneužít i proběhlý summit v Ankaře," uvedl Macinka v rozhovoru pro novinky.cz. "Neumím si představit tu ostudu, jak by to vypadalo, pokud by chtěl zneužít i další summit v Tiraně," podotkl.

Podle ministra zahraničních věcí je nicméně pravděpodobné, že v roce 2027 se alianční summit konat nebude. Další jednání by prý mohlo být až za dva roky. "A já pevně doufám, že toho se už zúčastní jiný prezident," poznamenal. 

Macinka zmínil, že od Pavla dostal v uplynulých dnech psaní, na které odpoví. "Prezident mi poslal dopis, něco požaduje, pošlu mu odpověď. Nevím, jestli bude spokojen," svěřil se šéf Motoristů. Zároveň potvrdil, že prezident povede českou delegaci na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN v americkém New Yorku. 

Vztah Pražského hradu a vlády je v současnosti poznamenán sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se v červenci uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra Andreje Babiše (ANO). 

Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). 

před 1 hodinou

Exministr Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze

Související

Andrej Babiš

Babiš vyzval k uzavření Schengenu pro Španělsko. Macinka by volil mírnější postup

Česká politická scéna ostře reaguje na dramatický vývoj na severu Afriky, kde do španělské exklávy Ceuta během jediného dne pronikly z Maroka desítky tisíc migrantů. Událost, která si podle tamních úřadů vyžádala i lidské životy, vyvolala vlnu znepokojení po celé Evropě a rozděluje pohledy tuzemských představitelů na budoucí fungování Schengenského prostoru.
Petr Macinka

Macinka odvolal šéfku Českých center Pánek Jurkovou

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka oznámil zásadní organizační změny v fungování Českých center, které mají podle něj lépe sloužit českým zájmům v zahraničí. Na tiskové konferenci kritizoval dosavadní hospodaření organizace a uvedl, že instituce každoročně vykazuje vysoké finanční ztráty a mění se ve státní neziskový sektor. V reakci na to odvolal dosavadní ředitelku Jitku Pánek Jurkovou.

Více souvisejících

Petr Macinka Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Pavel Blažek

Exministr Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze. Podle jeho slov stále nebylo prokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Někdejší člen Fialovy vlády zároveň označil za lež tvrzení, že mezi obžalovanými existovala dohoda.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Pavel Blažek

Exministru Blažkovi hrozí v bitcoinové kauze přes šest let

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek by mohl kvůli bitcoinové kauze skončit na déle než šest let za mřížemi. Takový trest mu navrhla olomoucká žalobkyně, která obžalovala celkem čtyři osoby. Nejvyšší trest hrozí Tomáši Jiřikovskému. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Donald Trump

Trump oznámil nové kolo diplomatických rozhovorů s Íránem

Nové kolo diplomatických rozhovorů s Íránem začne v pondělí, oznámil americký prezident Donald Trump poté, co podle svých slov odvolal plánované masivní údery na íránské cíle. Informovala o tom BBC. Trumpa přesvědčili regionální spojenci, že existuje šance na uzavření dohody. 

před 9 hodinami

Letní počasí

Počasí se příští víkend ustálí, bude teplo, ale bez tropů

Příští víkend přinese do České republiky převážně ustálený ráz počasí, který nabídne kombinaci jasné oblohy a občasných oblaků. Meteorologové v předpovědi vydané Českým hydrometeorologickým ústavem počítají s tím, že převládne polojasno až skoro jasno.

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Lesní požáry zasáhly i Řecko. Při hašení se srazily dvě helikoptéry

Řecko se v těchto dnech potýká s mimořádně vážnou přírodní katastrofou, kdy se na mnoha místech země současně šíří ničivé lesní požáry. Extrémní meteorologické podmínky v kombinaci se silným větrem decimují rozsáhlé plochy lesů a zemědělské půdy. Situaci navíc zhoršují vichřice, které dosahují rychlosti až sto kilometrů za hodinu.

včera

Výbuch v centru Moskvy

Detaily výbuchu v Moskvě: Bombu do restaurace přinesla žena, mezi mrtvými je jeden z hostů

Centrem Moskvy otřásl v sobotu večer silný výbuch nástražného výbušného zařízení, které mělo podobu podomácku vyrobené bomby. Tragická událost se odehrála krátce před dvacátou hodinou v bezprostřední blízkosti oblíbené italské restaurace. Podle oficiálních úředních hlášení si exploze vyžádala nejméně tři lidské životy a přes dvacet zraněných osob.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump znepokojil svět. Kvůli válce s Íránem varuje před návratem Velké hospodářské krize

Varování amerického prezidenta Donalda Trumpa před hospodářskou katastrofou a možným návratem do časů Velké hospodářské krize vyvolalo vlnu znepokojení. Ačkoliv se trhy v červnu po dočasném podpisu memoranda o porozumění s Íránem částečně uklidnily, současný vývoj ukazuje, že hrozba ještě zdaleka nepominula. Smlouva byla zrušena, Hormuzský průliv je opět uzavřen a globální energetický sektor čelí zásadním výzvám.

včera

Právo na opravu je tady. Rozbité spotřebiče už nemusíte vyhazovat, výrobci je musí opravit

V Evropské unii začala platit nová pravidla, která mají spotřebitelům výrazně usnadnit opravy rozbitých spotřebičů a elektroniky. Od konce července vstoupila v platnost legislativa zaměřená na prodloužení životnosti výrobků a omezení zbytečného vyhazování věcí, které ještě mohou dobře sloužit. Cílem je, aby se lidem oprava finančně i prakticky vyplatila více než nákup nového zboží.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy