Macinka odvolal šéfku Českých center Pánek Jurkovou

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka oznámil zásadní organizační změny v fungování Českých center, které mají podle něj lépe sloužit českým zájmům v zahraničí. Na tiskové konferenci kritizoval dosavadní hospodaření organizace a uvedl, že instituce každoročně vykazuje vysoké finanční ztráty a mění se ve státní neziskový sektor. V reakci na to odvolal dosavadní ředitelku Jitku Pánek Jurkovou.
Podle šéfa české diplomacie by státní organizace neměly sloužit jako nástroj pro vedení kulturních válek. Macinka zároveň zdůraznil, že úmyslem ministerstva není žádné z center rušit, ale naopak plánuje síť dále rozšiřovat, například využitím franšízového modelu.
Novým vedením Českých center byl s platností od 1. srpna pověřen Ivan Jukl, bývalý šéf agentury CzechTrade a dosavadní velvyslanec v Egyptě. Jukl po svém návratu z Káhiry uvedl, že jeho hlavním cílem bude vybudovat širokou síť poboček při zachování efektivního a štíhlého ústředí.
Současné kroky navazují na červnovou kritiku, kdy se Macinka opřel do svého předchůdce Jana Lipavského. Šéf diplomacie tehdy prohlásil, že rozhodnutí předchozího vedení resortu, zejména v souvislosti s financováním českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace, dostala Česká centra do hlubokého mínusu a ohrozila jejich samotnou existenci.
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský tato obvinění odmítl a uvedl, že odpovědnost za zajištění rozpočtu leží na současném ministrovi. Lipavskému vadí především rozpočtové škrty v resortu a omezení prostředků na veřejnou diplomacii, přičemž Macinku obvinil z hledání záminek k uzavírání poboček.
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Zdroj: Libor Novák