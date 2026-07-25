Macinka zmínil nové informace v případu Čecha zadrženého v Číně

Česká diplomacie disponuje novými informacemi k případu občana zadrženého v Číně. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který nicméně ani nenaznačil, o jaké informace se jedná.
Macinka v pátek sdělil novinářům, že nové informace k ostře sledovanému případu se objevily během jednání delegace předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) v čínském parlamentu. Informoval o tom web novinky.cz. Součástí delegace je i náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
O červnovém zadržení českého občana v Číně jako první informoval web Seznam Zprávy s tím, že má jít o podnikatele obchodujícího v této asijské zemi. Dotyčný je podle Pekingu vyšetřován pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
Podle dřívějšího vyjádření Macinky byl muž zadržen během soukromé návštěvy. "Neznáme detaily o účelu jeho cesty. Nemá vazby na českou politiku. Dva příběhy zadržení českého občana v Číně a čínského občana v Česku spolu nesouvisí. Ani čínská strana nepotvrdila, že by případy něco spojovalo," řekl ministr pro Českou televizi.
Šéf diplomacie sdělil, že muž je v pořádku a byl v kontaktu s českými konzulárními pracovníky. "Občas se takové případy stávají. Častokrát se to vysvětlí. Já bych z toho nedělal nějaké vyhlašování války," konstatoval vicepremiér a popřel, že by zadržení Čecha mělo vliv na turismus. Podle Černínského paláce jde totiž o izolovaný případ. Ministerstvo ani nezměnilo doporučení ohledně cest do Číny.
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