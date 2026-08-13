V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, nejméně jeden mrtvý

Při výbuchu v průmyslovém areálu v rotterdamském přístavu v čtvrtek krátce po poledni zahynul jeden člověk a několik dalších osob utrpělo zranění. K události došlo ve firmě sídlící v ulici Moezelweg v oblasti Europoort.
Na místo neštěstí bylo okamžitě vysláno šest sanitek, lékařský vrtulník i početné hasičské jednotky, které poskytovaly pomoc zraněným a zajišťovaly bezpečnost v areálu. Zranění byli následně předáni do péče zdravotníků a transportováni do nemocnic.
Podle zpráv regionálního vysílacího servisu Rijnmond pracovala v době incidentu na místě externí údržbářská četa na potrubních rozvodech. K výbuchu pravděpodobně došlo v momentě, kdy pracovníci odpojovali jednotlivá potrubí.
Na jedné ze skladovacích nádrží v areálu byly po výbuchu jasně patrné stopy po poškození způsobeném tlakovou vlnou. Policie v počáteční fázi vyšetřování uvedla, že k přesným příčinám havárie zatím nemá další podrobnosti.
K incidentu došlo ve stejný den, kdy přístavní oblast zasáhl další technický problém. Během čtvrtečního rána došlo k výpadku elektrické energie v rafinerii společnosti Esso v oblasti Botlekweg.
Výpadek způsobil odstavení systémů a vyžádal si vypouštění plynů z potrubí, což doprovázely plameny a hustý černý dým stoupající nad přístavem. Bezpečnostní úřad pro oblast Rotterdam-Rijnmond uvedl, že v tuto chvíli není potvrzeno, zda spolu obě události přímo souvisejí.
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Zdroj: Jan Hrabě