Tesla slaví. První evropská země schválila autonomní řízení FSD

Automobilka Tesla dosáhla významného milníku na evropském trhu. Nizozemský úřad pro schvalování vozidel (RDW) jako první v Evropě oficiálně povolil provoz pokročilého softwaru Tesla Full Self-Driving (FSD) Supervised. Tato technologie umožňuje vozu automaticky zatáčet, brzdit i zrychlovat, a to nejen na dálnicích, ale nově i v městském provozu.
Rozhodnutí nizozemských regulátorů přichází po velmi intenzivním období testování, které trvalo více než 18 měsíců. Úřad RDW během této doby podrobně analyzoval bezpečnostní protokoly a chování systému v reálném provozu. Podle oficiálního prohlášení úřadu může správné používání tohoto asistenta významně přispět k bezpečnosti na silnicích.
Je však důležité zdůraznit, že termín „Supervised“ (pod dohledem) je v názvu klíčový. Vozidlo s tímto softwarem není plně autonomní. Řidič zůstává za všech okolností odpovědný za řízení a musí být připraven okamžitě převzít kontrolu nad vozem. I když systém dovoluje sundat ruce z volantu, pozornost řidiče musí být neustále upřena na cestu.
Nizozemský regulátor také upozornil, že evropská verze FSD není totožná s tou, která je dostupná ve Spojených státech. Evropská unie má totiž mnohem přísnější bezpečnostní požadavky na schvalování vozidel. Tesla tak musela software pro tamní trh upravit, aby vyhovoval lokálním standardům a legislativě.
Technologie sama o sobě monitoruje pozornost řidiče. Pokud systém vyhodnotí, že se člověk za volantem nesoustředí, začne vysílat varovné signály. Podle úřadu RDW tak není možné, aby si řidič během jízdy například četl noviny nebo se věnoval jiné činnosti, která by mu znemožnila okamžitý zásah.
Tento krok je zásadní pro růstovou strategii Elona Muska. Hodnota Tesly se z velké části odvíjí od očekávání, že se software založený na umělé inteligenci a budoucí robotaxi stanou hlavním zdrojem příjmů firmy. V Evropě navíc Tesla v poslední době čelila zpomalení prodejů, což analytici přisuzují stárnoucí modelové řadě i kontroverzní politické rétorice jejího šéfa.
Analytici ze společnosti Morningstar očekávají, že povolení FSD v Nizozemsku vyvolá vlnu zájmu o vozy Tesla v celé Evropě. Spotřebitelé jsou na novou technologii zvědaví, což by mohlo v nadcházejících měsících výrazně podpořit prodeje modelů 3 a Y. Jen v samotném Nizozemsku je v provozu kolem 100 000 těchto vozů, které jsou se systémem kompatibilní.
Nizozemsko nyní hodlá podat žádost k Evropské komisi, aby byla tato technologie schválena pro celou Evropskou unii. O aplikaci budou následně hlasovat všechny členské státy. Pokud získá většinu hlasů v příslušném výboru, stane se systém platným pro celou EU. Tesla doufá, že k celoevropskému schválení dojde již během letošního léta.
Pokud by se nepodařilo získat většinu v rámci celé Unie, mohou se jednotlivé státy stále rozhodnout povolit systém samostatně na své vlastní půdě. Zatímco konkurenční automobilky jako Mercedes, Ford nebo BMW nabízejí podobné „hands-free“ systémy většinou jen na dálnicích a v omezených rychlostech, Tesla je první, kdo získal povolení pro širší škálu situací.
Právní experti však upozorňují na potenciální komplikace v případě nehod. Pokud dojde ke kolizi při zapnutém FSD, pojišťovny mohou postupovat proti řidiči s argumentem, že se choval lehkomyslně. Problémem může být i přístup k datům z vozidla. Pokud výrobce neposkytne záznamy o chování softwaru dobrovolně, majitelé vozů se jich budou muset domáhat soudní cestou.
Tesla na schválení reagovala s nadšením a oznámila, že zavádění technologie v Nizozemsku začne v nejbližší době. Elon Musk na své sociální síti X pochválil nizozemský úřad RDW za mimořádně důkladný a přísný přezkum, kterým jejich software prošel.
Související
Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů
BYD v Evropě válcuje Teslu. Nabízí za kratší dobu nabíjení mnohem větší dojezd
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Tesla slaví. První evropská země schválila autonomní řízení FSD
před 1 hodinou
Jednání o ukončení války v Íránu narazilo na nečekaný problém: Teherán neví, kam dal miny
před 2 hodinami
Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje
před 3 hodinami
V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA
před 4 hodinami
Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku
před 5 hodinami
Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident
před 6 hodinami
Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána
před 7 hodinami
Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028
před 9 hodinami
Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den
před 10 hodinami
Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi
před 11 hodinami
Počasí bude o víkendu stabilní. Oproti pátku se změní k lepšímu
včera
Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty
včera
Praha prozradila, jak Dvorecký most změní hromadnou dopravu
včera
Důchody ovlivní i další svátky. V květnu budou dva výplatní termíny jiné
včera
Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko
včera
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
včera
Pavel Novotný je zpátky v ODS. Označil se za ztraceného syna
včera
Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Problém by měl jeden z jeho partnerů
včera
Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla
včera
Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá
Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.
Zdroj: Libor Novák