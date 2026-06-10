Trump: Teheránu trvalo vyjednávání o dohodě příliš dlouho, bude za to muset zaplatit

Spojené státy a Írán se ocitly na hraně dalšího vážného konfliktu poté, co si v noci na dnešek vyměnily intenzivní palbu. Jde o největší vojenskou eskalaci od chvíle, kdy bylo 8. dubna sjednáno příměří. Noční údery opětovně vyvolaly silné pochybnosti o tom, zda toto příměří vůbec ještě platí, a vážně ohrožují veškeré diplomatické úsilí, které mělo vést k definitivnímu ukončení války.
Americký prezident Donald Trump následně prohlásil, že Teheránu trvalo vyjednávání o dohodě příliš dlouho a nyní za to bude muset zaplatit odpovídající cenu. Ačkoliv šéf Bílého domu neupřesnil, jaké konkrétní kroky plánuje podniknout, americká armáda již v oblasti Perského zálivu zaútočila na řadu íránských cílů, včetně protivzdušné obrany a radarových stanovišť. Tento vývoj vnáší velkou nejistotu do probíhajících diplomatických rozhovorů, u nichž Trump ještě nedávno skálopevně tvrdil, že úspěšného konce lze dosáhnout.
Svůj pohled na věc hlava Spojených států prezentovala v příspěvku na sociální síti Truth Social. Íránskou armádu označil za naprostý chaos a dodal, že velká část tamního námořnictva a letectva po utrpěné porážce v podstatě přestala existovat. Podle Trumpa je Íránec schopen pouze prázdných slov, přičemž blízkovýchodní tyran je podle jeho vyjádření již mrtvý. Asijská země podle něj promarnila šanci na skvělou dohodu a nyní ponese následky.
Na napjatou situaci reagoval také íránský prezident Masúd Pezeškiján, podle kterého musí Teherán a Washington co nejdříve opustit současný stav, který popsal jako období, kdy panuje „ani válka, ani mír“. Podle íránské tiskové agentury Mehr připomněl, že již bývalý nejvyšší vůdce Alí Chameneí, jenž zahynul při bombovém útoku hned v první den války, opakovaně mluvil o nutnosti tento patový stav vyřešit. Jedinou schůdnou cestu k posunu vpřed proto Teherán stále vidí v pokračování rozhovorů.
Pezeškiján zároveň zdůraznil, že samotný válečný konflikt rozhodně není v zájmu jeho země. Jedním dechem však dodal, že pokud by měl kdokoli v úmyslu narušit íránskou důstojnost nebo narušit celistvost jejich území a půdy, rozhodně se nehodlají vzdát ani ustoupit. Jakékoli představy o kapitulaci označil za pouhé sny druhé strany.
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Trump: K podpisu mírové dohody s Íránem dojde do tří dnů
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Zdroj: Libor Novák