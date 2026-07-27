Anonym v pondělí pohrozil bombovými útoky v budovách po celém Česku. Policejní kontroly probíhají za běžného provozu, relevance výhrůžky byla vyhodnocena jako nízká. Hrozba se podle dostupných informací týká stovek míst.
"Dnes ráno jsme přijali oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč Českou republikou," uvedla policie na sociální síti X. Adresátů zprávy mají být stovky, jde například o úřady či obchodní centra.
Policisté zároveň prozradili, jak postupují. "Provozovatele postupně kontaktujeme a kontroly probíhají za běžného provozu," sdělili strážci zákona s tím, že na základě dosavadního šetření hodnotí relevanci výhružky jako nízkou.
"Pokud jste zprávu obdrželi a ještě jste se neozvali, kontaktujte nás prosím na linku 158," vyzvala policie zástupce veřejnosti.
Související
Policejní manévry na Klatovsku. Muž měl použít zbraň proti příbuzným
Policejní manévry ve Strakonicích. Žena vyhrožovala sousedovi se zbraní
krimi , Policie ČR , bomby
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Trump poslech vedení armády. Přestal bombardovat Írán
před 1 hodinou
Pentagon zveřejnil nová data. Mrtvých a zraněných amerických vojáků v Íránu jsou stovky
před 1 hodinou
Anonym vyhrožuje útoky po celém Česku. Policie spustila kontroly
před 2 hodinami
Zelenskyj je příživník, prohlásil Arakčí a pohrozil Ukrajině
před 2 hodinami
Útočník z Berlína nebyl neznámou. Kontaktoval teroristy, měl jít za mříže
před 3 hodinami
Tragická střelba na festivalu v americkém Seattlu. Dva mrtví, pachatel dopaden
před 4 hodinami
Předpověď počasí slibuje poslední déšť před tropickou epizodou
včera
Trump 2028. Prezident před novináři vtipkoval o další kandidatuře
včera
Za tři dny přibylo 300 mrtvých. Nynější epidemie eboly se šíří nejrychleji v historii
včera
Policejní komando zastřelilo podezřelého z teroristického útoku v Berlíně
včera
Knížák ovlivnil několik generací, konstatoval ministr Klempíř
včera
Fico se naštval kvůli tématu slovenské podpory Ukrajiny
včera
Mladí Češi mají zájem o řízení před 18. narozeninami, ukazují data
včera
Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům
včera
Kouř z požárů na západě Evropy doputoval do Česka. Lidé se nemusí obávat
včera
Babiš hodlá přehlasovat veto z Hradu. Pavla vyzval, aby sám šetřil
včera
Pachatel útoku v Berlíně by se neměl skrývat v Česku, uvedla policie
včera
Francii a Španělsko dusí požáry, které se nedaří zastavit. Pomáhají i vojáci
včera
Zemřel Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie
včera
Fotbalová Sparta hlásí vytouženou posilu. Přivedla bratrance Erlinga Haalanda
Vedení fotbalové Sparty v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým bylo sparťanskými fanoušky během letní přípravy kritizováno za nedostatečné posilování kádru. Až těsně před začátkem nového ročníku Chance ligy 2026/27 přišla z pražské Letné tolik očekávané zpráva o opravdu zvučné a silné posile. Spekulovalo se o ní několik posledních dní, až v sobotu během dopoledne přišlo potvrzení. Na Letnou míří norský útočník Jonatan Braut Brunes z polského Krakówa. Mělo by jít o rekordní přestup v historii Sparty.
Zdroj: David Holub