Anonym vyhrožuje útoky po celém Česku. Policie spustila kontroly

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. července 2026 10:19

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Anonym v pondělí pohrozil bombovými útoky v budovách po celém Česku. Policejní kontroly probíhají za běžného provozu, relevance výhrůžky byla vyhodnocena jako nízká. Hrozba se podle dostupných informací týká stovek míst. 

"Dnes ráno jsme přijali oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč Českou republikou," uvedla policie na sociální síti X. Adresátů zprávy mají být stovky, jde například o úřady či obchodní centra.

Policisté zároveň prozradili, jak postupují. "Provozovatele postupně kontaktujeme a kontroly probíhají za běžného provozu," sdělili strážci zákona s tím, že na základě dosavadního šetření hodnotí relevanci výhružky jako nízkou.

"Pokud jste zprávu obdrželi a ještě jste se neozvali, kontaktujte nás prosím na linku 158," vyzvala policie zástupce veřejnosti. 

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