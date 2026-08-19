Počasí: Česko zasáhnou silné bouřky. První hrozí od půlnoci na čtvrtek

Meteorologové ve středu vyhlásili před silnými bouřkami, které nejprve od půlnoci hrozí na severozápadě Čech a následně ve čtvrtek odpoledne a večer zasáhnou jihovýchodní polovinu území republiky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Počasí v Česku bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, která se projeví právě i bouřlivým počasím. "Ve druhé polovině noci na čtvrtek budou postupovat silné bouřky přes severozápad Čech a budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h)," uvedli meteorologové na facebooku.
"Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h)," upozornili experti na počasí.
Podle meteorologů budou bouřky, a to i velmi silné, hrozit také v pátek odpoledne, večer a v noci na sobotu. "Konkrétní lokalizaci a intenzitu bouřek a následnou výstrahu budeme postupně upřesňovat. Nejnižší pravděpodobnost bouřek je z dnešního pohledu na severozápadě Čech," dodali.
Při bouřkách se doporučuje dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. V přírodě by se lidé měli schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce se má snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
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Zdroj: Lucie Podzimková